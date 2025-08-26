Mưa lũ cô lập hàng nghìn hộ dân ở Thanh Hóa, 3 công nhân đang mất tích

Sáng 25/8, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết mưa lớn kéo dài đã làm một số địa phương ở miền núi của tỉnh bị chia cắt, cô lập.
Trong đó, xã Xuân Chinh bị mất điện từ 15h ngày 25/8 và 14 thôn của xã đang bị cô lập hoàn toàn do mưa lũ.
4 thôn Hang Cáu, Nhồng, Quạn, Khằm thuộc xã Vạn Xuân cũng đang bị chia cắt bởi nước lũ bao vây.
Đến thời điểm hiện tại, xã Tân Thành có 9 thôn với hơn 1.500 hộ (6.423 nhân khẩu) bị cô lập hoàn toàn.
Hiện, lực lượng chức năng các địa phương đang tìm cách tiếp cận các hộ dân đang bị ngập lụt, cô lập.
Trả lời Báo Điện tử VTC News, ông Đỗ Đình Minh (Chủ tịch UBND xã Xuân Chinh) cho biết, lực lượng chức năng địa phương đang tiếp cận hiện trường, xác minh việc có 3 công nhân trên địa bàn bị mất tích, nghi do nước lũ cuốn trôi.
Nhiều nơi ở xã Xuân Chinh ngập sâu trong biển nước.
Qua thống kê, mưa lớn trong 3 ngày qua tại Thanh Hóa đã làm hơn 529,4ha lúa, 133,7ha hoa màu, cây trồng hàng năm bị ngập, gãy đổ; hơn 55ha nuôi trồng thủy sản của người dân bị ngập, thiệt hại. Đồng thời, mưa bão gây hư hỏng 37 ngôi nhà, 2 điểm trường.
