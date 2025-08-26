Mưa lũ cô lập hàng nghìn hộ dân ở Thanh Hóa, 3 công nhân đang mất tích

Qua thống kê, mưa lớn trong 3 ngày qua tại Thanh Hóa đã làm hơn 529,4ha lúa, 133,7ha hoa màu, cây trồng hàng năm bị ngập, gãy đổ; hơn 55ha nuôi trồng thủy sản của người dân bị ngập, thiệt hại. Đồng thời, mưa bão gây hư hỏng 37 ngôi nhà, 2 điểm trường.