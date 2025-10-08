Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ tại Bắc Ninh

(VTC News) -

Trưa 8/10, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình và Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục vỡ đê bối tại xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh cho biết, đoạn đê bị vỡ dài khoảng 15 m, ảnh hưởng tới 8 thôn. Trước tình huống khẩn cấp, từ chiều 7/10, chính quyền xã huy động lực lượng công an, quân đội tổ chức sơ tán người dân, vật nuôi và tài sản có giá trị đến nơi an toàn.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình và Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng kiểm tra một điểm sạt lở nghiêm trọng do mưa lũ. (Ảnh: VGP).

Trước đó, vào khoảng 2h ngày 8/10, do lượng nước từ thượng nguồn sông Thương đổ về quá lớn, nhiều đoạn đê bối trên địa bàn bị tràn, nước chảy vào khu dân cư và đồng ruộng, gây ngập úng diện rộng. Hiện công khắc phục đã cơ bản hoàn thành, không ảnh hưởng đến tính mạng người dân.

Theo cáo cáo nhanh của UBND tỉnh Bắc Ninh, từ đêm ngày 6/10 đến chiều tối ngày 7/10/2025 (trong thời gian 18 tiếng), trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 200-300 mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Bố Hạ 449 mm, Xuân Hương 403 mm, Phủ Lạng Thương 395 mm, Bắc Giang 365 mm, Lạng Giang 329 mm, Đá Ong 300 mm, Tân Yên 280 mm.

Hiện tại, lũ hạ lưu sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang lên. Mực nước lúc 10h ngày 8/10 trên một số sông như sau: Trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu (Bắc Ninh) 6,62 m, trên BĐ3 0,32 m; trên sông Thương (Bắc Ninh) tại trạm Cầu Sơn 17,71 m, trên BĐ3 1,71 m; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,37 m, trên BĐ3 1,07 m, dưới lũ lịch sử 1986 (7,52 m) 0,15 m.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình tặng quà cho người dân vùng lũ lụt xã Yên Thế. (Ảnh: VGP).

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn đạt đỉnh ở trên mức lũ lịch sử 0,58 m vào tối, đêm 8/10; tại trạm Phủ Lạng Thương sẽ lên trên mức lũ lịch sử 0,23 m.

Ngập lụt sâu diện rộng tại tỉnh Bắc Ninh, nguy cơ sạt lở bờ sông, đê sông, nguy cơ lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc.

Các tuyến đê trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 36 vị trí xung yếu, 2 công trình đang thi công dở dang; đã xảy ra 2 sự cố.

Thống kê ban đầu cho thấy, mưa lũ đã làm 3 người chết (2 người do lũ cuốn; 1 người do sét đánh); 402 căn nhà thiệt hại, hư hỏng; 2.984 ha đất nông nghiệp bị ngập úng.