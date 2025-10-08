Bác tin vỡ đê sông Thương ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Sáng 8/10, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc nhiều đoạn đê ở xã Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh) bị vỡ là không chính xác.

"Qua thông tin với Chi Cục trưởng Chi cục Đê điều tỉnh Bắc Ninh, do nước lũ từ thượng nguồn phía Lạng Sơn dồn về quá nhanh nên một số đoạn đê hữu sông Thương bị tràn, hiện các lực lượng đang chống tràn. Thông tin vỡ đê là không chính xác", ông Luận khẳng định.

Theo ông Luận, đây là đê khu vực đầu tuyến đê hữu Thương đi qua vùng bán sơn địa.

Lực lượng chức năng, người dân chung sức gia cố đê tả sông Thương.

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Tiên Lục (tỉnh Bắc Ninh), cho biết do nước từ thượng nguồn sông Thương đổ về nhiều và trời mưa, nhiều đoạn đê bối tràn nước chảy vào bên trong đồng của người dân chứ không có chuyện vỡ đê như trên mạng đăng tải.

Theo vị này, đê bối là đê ngoài, bao vùng, không phải đê chính song vẫn ảnh hưởng đến đời sống người dân. Từ chiều tối 7/10, xã và lực lượng chức năng đã sơ tán người dân, con vật, tài sản có giá trị đến nơi an toàn.

"Việc tràn nước rất nguy hiểm nên đã chủ động di dời người dân từ chập tối qua, không để nước lên mới xử lý. Sáng nay (8/10), lực lượng chức năng sẽ tiếp tục rà soát để di chuyển tài sản và người nếu có để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân", ông Long cho biết thêm.

Theo vị này, xã đã nhận được sự hỗ trợ của hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Sư đoàn 3, song nhiều đoạn nước vẫn tràn nhiều nơi nên xã đang "căng mình" hỗ trợ người dân.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 21h ngày 7/10, bão số 11 và mưa lũ khiến 7 người chết và mất tích, 2 người bị thương. Trong đó, 3 người chết do sạt lở đất (Cao Bằng 1 người, Thanh Hóa 2 người), 4 người mất tích do lũ cuốn (Thái Nguyên 3 người, Thanh Hóa 1 người). Mưa bão làm 214 nhà thiệt hại, hư hỏng; 9.798 nhà bị ngập (Sơn La 50, Tuyên Quang 171, Lạng Sơn 1.997, Cao Bằng 6.992, Thái Nguyên 546, Bắc Ninh 27, Thanh Hóa 15); 1.608 nhà bị cô lập (Lạng Sơn 1.034 nhà, Thái Nguyên 574 nhà). Bên cạnh đó, 10.055 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 186 con gia súc bị chết, cuốn trôi. Sự cố vỡ đập tại thủy điện Bắc Khê 1, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn không gây thiệt hại về người nhưng làm 196 hộ với 779 nhân khẩu của xã phải sơ tán.