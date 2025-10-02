Lũ sông Cầu dâng cao, hơn 8.000 người dân ở Bắc Ninh bị cô lập

Những ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 10, mưa lớn kết hợp với lũ từ thượng nguồn đổ về nên mực nước sông Cầu dâng cao, tràn vào nhiều phường như Vân Hà, Kinh Bắc (Bắc Ninh), làm ngập sâu nhà cửa, chia cắt giao thông, người dân rơi vào cảnh bị cô lập.
Tuy bão đã qua, mưa đã tạnh nhưng đến ngày 2/10 tại khu Thổ Hà, phường Vân Hà và khu Vạn Phúc, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, hàng nghìn hộ dân vẫn mênh mông nước.
Người dân cho biết, họ đã phải kê cao tài sản để không bị nước cuốn trôi. Đồng thời theo dõi sát sao sông Cầu để kịp thời ứng phó khi mực nước tiếp tục dâng.
Bà Diêm Thị Thanh (người dân khu phố Thổ Hà, phường Vân Hà) nói: "Dù năm nào chỗ tôi cũng lụt nhưng năm nay và năm ngoái đã có 2 trận lụt lớn khủng khiếp. Nước lên quá nhanh và mạnh khiến không ai kịp trở tay".
Bà Nguyễn Thị Thái (phường Vân Hà) cũng kể lại: “Tối qua, vừa dọn mâm cơm lên thì nước đã tràn vào sân và chỉ hơn 1 giờ sau là ngập sát thềm. Cả nhà phải thức trắng đêm để kê đồ đạc lên cao. Trẻ con thì phải giữ trong nhà, không dám cho ra ngoài vì sợ trượt ngã. Những ngày này, từ đi chợ, nấu ăn đến sinh hoạt cá nhân đều vô cùng khó khăn”.
Ông Đặng Văn Toàn (ở khu Vạn Phúc, phường Kinh Bắc) chia sẻ: “Từ tối 1/10, nước sông Cầu bắt đầu dâng cao, tràn vào nhà tôi sâu từ 30 đến 50 cm. Cuộc sống bị đảo lộn hết cả”.
Trả lời PV Báo điện tử VTC News, ông Nguyễn Văn Tình - Chủ tịch UBND phường Vân Hà - cho biết, các trạm bơm đang vận hành hết công suất để tiêu úng cho diện tích hoa màu, lúa bị ngập. Chính quyền đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ” và phối hợp với các đơn vị liên quan để ứng phó.
Thống kê bước đầu cho thấy, toàn địa bàn phường Vân Hà đã có 445,5 ha lúa bị ngập, trong đó 170 ha lúa mất trắng, 22,65 ha hoa màu và 76 ha thủy sản cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Riêng tổ dân phố Hạ Lát và Thượng Lát hiện toàn bộ diện tích lúa, hoa màu và thủy sản đã chìm trong nước.
Ngoài gây thiệt hại lớn về hoa màu, nước sông Cầu dâng cao đã tràn vào khu dân cư, làm ngập và cô lập hơn 2.100 hộ với khoảng 8.200 nhân khẩu tại các tổ dân phố Thổ Hà và Yên Viên, phường Vân Hà.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Ninh, vào lúc 10h ngày 2/10, mực nước lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu đo được 6,43m, cao hơn báo động III là 0,13m. Hiện mực nước vẫn tiếp tục dâng, nguy cơ tràn đê chưa được loại trừ. Trước tình hình này, các cơ quan chức năng cùng người dân đang nỗ lực cao độ nhằm hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.
