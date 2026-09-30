Phố sau lưng, biển ngay trước mặt: Chuẩn mực second-home thế hệ mới tại TP.HCM

(VTC News) -

Rời nhịp phố, không rời khỏi thành phố và những kết nối quen thuộc

Một căn nhà nội đô dù sang trọng đến đâu cũng khó tạo ra cho gia chủ cảm giác tách mình khỏi guồng quay thường nhật cũng như sự ngột ngạt của phố thị. Trong khi đó, second-home ở quá xa lại đặt ra bài toán về thời gian và công sức di chuyển, khiến mỗi lần trở về đều đòi hỏi một kế hoạch riêng và sự chuẩn bị công phu.

Hàng nghìn khách hàng và nhà đầu tư đổ về Cần Giờ cuối tuần qua để trực tiếp kiểm chứng tiềm năng bứt phá của Vinhomes Green Paradise.

Vì thế, với gia đình đã có nơi ở chính tại thành phố, câu hỏi quan trọng không còn là “có nên sở hữu thêm một ngôi nhà?”, mà là ngôi nhà thứ hai có thể được sử dụng bao nhiêu lần trong năm.

Vinhomes Green Paradise tạo ra một bước ngoặt từ chính vị trí nằm tại Cần Giờ, ngay trong TP.HCM. Gia chủ có thể duy trì nơi ở gắn với công việc tại trung tâm và sở hữu thêm một không gian nghỉ dưỡng bên biển trong cùng thành phố. Hai địa chỉ vì thế có thể được đưa vào cùng một lịch sống, thay vì phải chờ đến những kỳ nghỉ dài.

Vinhomes Green Paradise mở ra lựa chọn biệt thự biển ngay trong TP.HCM, kết hợp nhu cầu nghỉ dưỡng với sự gắn bó cùng thành phố.

Nền tảng hiện thực hóa lối sống này chính là mạng lưới siêu hạ tầng đa phương thức đang đồng loạt thành hình. Nổi bật nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, giúp nén hành trình vào lõi trung tâm chỉ còn khoảng 13 phút. Cùng với đó, cầu Cần Giờ kết hợp cùng trục đại lộ Rừng Sác mở rộng rút ngắn thời gian chạy ô tô vào Quận 1 cũ còn khoảng 35 phút.

Khi thời gian di chuyển được tính bằng phút thay vì hàng giờ đồng hồ, rào cản địa lý hoàn toàn bị san phẳng. Khoảng cách cũng không còn buộc con người phải lựa chọn giữa nhịp phố quen thuộc và sự khoáng đạt của rừng - biển. Gia chủ có thể thảnh thơi điều hành công việc tại trung tâm và trở về ăn tối cùng gia đình tại ngôi nhà ven biển.

Tại căn biệt thự riêng trong lòng Vinhomes Green Paradise, nhịp sinh hoạt diễn ra hoàn toàn chủ động: bữa sáng có thể kéo dài hơn, ông bà nghỉ ngơi theo giờ giấc quen thuộc, trẻ nhỏ tự do vui chơi trong công viên hay khu vườn riêng. Khi việc trở về diễn ra đều đặn hàng tuần, những thói quen và vật dụng cá nhân luôn được giữ nguyên, xóa bỏ cảm giác mệt mỏi của một chuyến du lịch vội vã và biến nơi đây thành tổ ấm thân thương thứ hai.

Giá trị ngôi nhà nghỉ dưỡng bên biển được nâng đỡ bởi cả siêu đô thị

Tại Vinhomes Green Paradise, lá phổi xanh khổng lồ từ 75.000 ha rừng ngập mặn và Thái Bình Dương, cùng hơn 930 ha cây xanh, mặt nước trong lòng siêu đô thị, tạo nên nền tảng sinh thái khoáng đạt chưa từng có. Bầu không khí trong lành, giàu oxy nguyên sinh và nền nhiệt độ thấp hơn nội đô 3-5 độ C là lực hút đầu tiên thôi thúc gia đình đi về phía Cần Giờ thường xuyên hơn.

Hệ sinh thái cảnh quan, tiện ích và trải nghiệm vui chơi giải trí với quy mô chưa từng có tại TP.HCM tiếp tục mở rộng không gian tận hưởng ra ngoài ranh giới từng nhà.

Điểm nhấn là biển hồ Paradise Lagoon 800 ha sử dụng nguồn nước biển tự nhiên lọc trong xanh, kết hợp cùng hệ thống 370 công viên nội khu trong bán kính đi bộ 500 m. Những tiện ích này mang đến cho cư dân đặc quyền tái tạo năng lượng mỗi ngày: một buổi sáng thả bộ đón bình minh trên bờ cát trắng dừa xanh, một buổi chiều thảnh thơi đạp xe hay chèo thuyền cùng con trẻ mà không cần phải tìm kiếm bất kỳ điểm đến xa xôi nào khác.

Biển hồ Lagoon cùng hệ thống công viên tạo nền tảng cho trải nghiệm nghỉ dưỡng gắn với đời sống đô thị.

Trong bức tranh tổng thể ấy, Vịnh Tiên bổ sung trọn vẹn các chức năng giải trí, thương mại và văn hóa quốc tế.

“Kỳ quan” lễ hội giải trí toàn cầu VinWonders 280 trò chơi, 30 show diễn/ngày cùng trung tâm Young Paradise Hub mang đến không gian vui chơi, khám phá và phát triển năng khiếu chuyên biệt cho con trẻ.

Ở một nhịp trải nghiệm khác, tổ hợp Trung tâm Hội nghị và Nhà hát Sóng Xanh đưa văn hóa vào bức tranh nghỉ dưỡng. Những buổi tối thưởng thức nghệ thuật có thể trở thành lý do để chủ nhân trở về ngôi nhà của mình tại Cần Giờ.

Mảnh ghép hoàn thiện giá trị an cư lâu dài là hệ sinh thái giáo dục, y tế và thương mại tiêu chuẩn quốc tế được quy hoạch đồng bộ. Nhờ đó, công năng của căn biệt thự biển có thể biến chuyển linh hoạt theo từng giai đoạn phát triển của gia đình: từ điểm hẹn cuối tuần của cha mẹ, nơi lưu trú an dưỡng cả mùa hè của ông bà, cho đến một không gian sống đủ đầy tiện nghi cho con trẻ.

Vinhomes Green Paradise, vì thế, đặt giá trị của biệt thự biển vào một cấu trúc giá trị hoàn toàn mới: sự riêng tư kết nối hài hòa cùng tiện ích siêu đô thị; cảm giác nghỉ dưỡng khoáng đạt song hành cùng sự gắn kết bền chặt với TP.HCM.