Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc bị đề nghị kỷ luật

(VTC News) -

Ngày 11/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục họp kỳ thứ 12 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Nguyễn Huy Ngọc.

Ông Nguyễn Huy Ngọc vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Theo cơ quan kiểm tra, những vi phạm nêu trên gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Huy Ngọc.