Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc bị đề nghị kỷ luật

Ngày 11/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục họp kỳ thứ 12 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.
Sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Nguyễn Huy Ngọc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Ông Nguyễn Huy Ngọc vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.
Theo cơ quan kiểm tra, những vi phạm nêu trên gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.
Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Huy Ngọc.
Theo thông tin từ Bộ Công an phát tối 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Đình Thanh Sơn (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) và ông Nguyễn Huy Ngọc (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) về tội Nhận hối lộ theo khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.
Bộ Công an cho biết, hai bị can này có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.
Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương liên quan.
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