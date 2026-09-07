Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn

(VTC News) -

Ngày 7/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 12 dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại các Đảng bộ: Bộ Y tế và Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; Đậu Văn Diện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội; Nguyễn Đức Toàn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Trần Văn Thuấn. (Ảnh: Media Quốc hội)

Các cá nhân này vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Theo cơ quan kiểm tra, những vi phạm nêu trên gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Trần Văn Thuấn.

Ủy ban Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Đậu Văn Diện, Nguyễn Đức Toàn.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.