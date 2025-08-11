Phó Chủ tịch Quốc hội: Cán bộ sang tư nhân làm muốn quay về khu vực công rất khó

(VTC News) -

Sáng 11/8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao".

Nêu ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định quan tâm đến việc giữ được nhân tài ở lại trong nước, còn cán bộ nay ở bộ này, mai ở bộ kia, thời gian sau lại từ khu vực công sang khu vực tư là chuyện bình thường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. (Ảnh: quochoi.vn)

"Ở Nhật Bản hay Hàn Quốc, khoảng 10 tháng là người ta thay bộ trưởng một lần. Có vụ trưởng rất giỏi ra doanh nghiệp làm, nhưng một thời gian sau lại từ doanh nghiệp về công chức được. Ở ta, từ doanh nghiệp về công chức khó lắm, vụ trưởng mà ra làm doanh nghiệp thì thôi tạm biệt cuộc đời cán bộ Nhà nước. Nhưng phải có cái này, lấy một ông giám đốc về làm vụ trưởng, rất hay; lấy một ông vụ trưởng ra làm giám đốc cũng rất hay", ông Nguyễn Khắc Định nói.

Nhấn mạnh vấn đề giữ nhân tài trong nước, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng phải có sự luân chuyển nhân lực giữa các bộ phận, giữa khu vực công - tư, đem văn hóa doanh nghiệp vào quản lý Nhà nước và đem văn hóa Nhà nước ra quản lý doanh nghiệp.

Đồng thời, theo ông Nguyễn Khắc Định, cần có chính sách thu hút người tài ở nước ngoài về, nhất là thu hút người Việt về nước.

Ông dẫn thực tế, năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thu hút rất nhiều nhân tài về nước. Hiện nay, chúng ta cũng có nhiều chủ trương như: sửa Luật Quốc tịch; miễn thị thực cho các chuyên gia, nhà khoa học, cầu thủ bóng đá giỏi, nhân vật nổi tiếng... Cạnh đó là cải thiện chế độ lương, thưởng, phúc lợi cả ở khu vực công và khu vực tư, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, khuyến khích sáng tạo, giảm phiền hà.

"Nhiều khi cứ đến thủ trưởng mắng cái là chán ghét, chỉ muốn bỏ cơ quan. Nhưng được thủ trưởng động viên, bắt tay, tươi cười là thấy phấn khởi, muốn ở lại. Môi trường rất quan trọng lắm. Góp ý mà thủ trưởng bảo 'trứng khôn hơn vịt' thì chán lắm, không muốn làm việc", Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Đề cập đến vấn đề đào tạo nguồn nhân lực, ông Nguyễn Khắc Định cho rằng phải đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo.

"Đào tạo từ phổ thông, tập trung đào tạo từ phổ thông thì đại học mới giỏi, học xong đại học giỏi thì đi làm còn giỏi nữa. Thậm chí từ mầm non, mẫu giáo, đào tạo theo thực tiễn Việt Nam, đào tạo từ cấp thấp đến cấp cao, liên tục, đồng bộ. Trong đó cần chú ý cả vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi để không bỏ sót nhân tài", ông Nguyễn Khắc Định lưu ý.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, cần chuyển từ "học để thi" sang "học để làm" và làm ra của cải, bởi nhiều người vẫn có tư tưởng "học để thi có điểm cao".

Cùng đó là giảm tải lý thuyết, tăng thực hành, tăng kỹ năng sống; tập trung đào tạo nghề chất lượng cao, đáp ứng ngành nghề tại Việt Nam trong thời đại mới, nhất là những ngành nghề mà nguồn nhân lực còn thiếu như công nghiệp cao, dịch vụ cao, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn...

Về vấn đề sử dụng nhân lực, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, sử dụng phải đúng người, bố trí người phải đúng theo năng lực, theo lĩnh vực được đào tạo, đánh giá năng lực phải qua hoạt động thực tiễn, qua sản phẩm, qua đóng góp...

Ông Nguyễn Khắc Định cũng kiến nghị việc tạo ra cơ chế thử thách trong quá trình làm việc để cán bộ được rèn luyện, được bộc lộ năng lực.

"Tôi có thời gian làm quản lý, kinh nghiệm của tôi là cứ đảo. Có khi ở bộ phận này làm rất bình thường, sang bộ phận khác tự nhiên lại tốt. Cũng có cán bộ có vẻ tốt, đưa đi bộ phận khác để về bổ nhiệm nhưng đưa đi chỗ khác lại hỏng, lại không được tốt lắm. Luân chuyển, va đập trong quá trình làm việc tạo cơ hội cho cán bộ thử thách, còn cứ ở mãi một chỗ thành cát cứ, chuyên gia, tạo ra tư tưởng "không ai thay được tôi, lĩnh vực này mấy chục năm nay chỉ có tôi mới làm", không có đổi mới", Phó Chủ tịch Quốc hội nêu thực tế.