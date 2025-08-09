Bộ trưởng Nội vụ: Có xã cần hàng trăm công chức, xã chỉ 30 người là đủ

(VTC News) -

Nội dung trên được Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đề cập khi phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp xã về lĩnh vực quản lý Nhà nước ngành Nội vụ, diễn ra sáng 9/8.

Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. (Ảnh: Tống Giáp)

Bà Phạm Thị Thanh Trà cho biết, hơn 1 tháng sau khi hoàn thành sáp nhập tỉnh, thành, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận kết quả ban đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ổn định, cơ bản thông suốt, không gián đoạn, không có vấn đề vướng mắc phát sinh lớn, cơ bản đạt được mục tiêu đề ra ban đầu là tinh gọn.

Thời gian tới, vẫn còn nhiều nhiệm vụ quan trọng đang đặt trên vai đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị, đặc biệt là chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhận định kết quả bước đầu là nền tảng, song Bộ trưởng Nội vụ cho rằng điều cốt lõi nhất để đảm bảo được hoạt động của bộ máy mới với mục tiêu "tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả" là gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn. Và mục tiêu lớn hơn cả là kiến tạo, phát triển và phục vụ nhân dân.

Theo tinh thần của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, thời gian qua, bộ máy mới thực hiện được những hoạt động bước đầu là quản lý hành chính thông thường. Nhiệm vụ quan trọng hơn, mang tính quyết định, theo Bộ trưởng, là kiến tạo, phát triển và phục vụ. Mục tiêu này, như Tổng Bí thư nêu rõ, phải đảm bảo 70%, phần còn lại là quản lý hành chính thông thường.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề cập là tập trung hoàn thiện bộ máy nhân sự, đội ngũ công chức cấp xã đáp ứng được yêu cầu vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động cấp xã.

Theo đó, cả hệ thống phải rà soát, đánh giá phân loại cán bộ, công chức theo hướng chọn người tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị khi đáp ứng yêu cầu. Ngược lại, những người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, năng lực, sức khỏe có hạn có thể tự nguyện nghỉ để nhường chỗ cho lớp trẻ, người có trình độ.

Bộ Nội vụ sẽ có hướng dẫn cụ thể để điều tiết công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu. Nếu điều tiết rồi vẫn còn thiếu, đơn vị, địa phương sẽ được tuyển dụng thêm người theo Nghị định 170 và Nghị định 173 của Chính phủ.

Đề cập đến việc thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định 187, Nghị định 67 của Chính phủ, Bộ trưởng yêu cầu cố gắng kết thúc giải quyết trước hạn 31/8 theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

"Thời điểm này, các cấp tích cực rà soát để tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ. Cần sử dụng tất cả chính sách hiện có về tuyển dụng, cố gắng nâng dần chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Đây là nhiệm vụ quan trọng, nhưng không phải vậy mà để phát sinh tâm lý lo lắng, bởi vẫn còn thời gian đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để đội ngũ hiện tại đáp ứng được yêu cầu công việc", Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh.

Về tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cho cấp có thẩm quyền để điều chỉnh nhân sự cho phù hợp với quy mô dân số, diện tích tự nhiên, theo phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền và các tiêu chí cần thiết khác.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, sẽ giao tổng biên chế cho địa phương trên cơ sở quy mô dân số, diện tích tự nhiên, thẩm quyền, mức độ phân cấp, phân quyền cũng như xem xét chức năng, nhiệm vụ, quy mô kinh tế và các yếu tố đặc thù.

"Thực tế có xã, phường có thể cần đến hàng trăm cán bộ, công chức, nhưng cũng có địa phương chỉ khoảng 30 cán bộ, công chức là đủ, như những xã giữ nguyên không sắp xếp hay đặc khu nhỏ", Bộ trưởng nêu định hướng và cho biết Bộ Nội vụ sẽ tính toán để giao biên chế tổng thể các địa phương.