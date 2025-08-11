Chủ tịch Quốc hội: Dự kiến thông qua 47 luật tại kỳ họp cuối của nhiệm kỳ

(VTC News) -

Nội dung trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề cập khi phát biểu khai mạc phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 11/8.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội cho biết, phiên họp lần này rất quan trọng, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng để trình Kỳ họp thứ 10 (tháng 10) - kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Thông tin nội dung chương trình phiên họp, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến với 13 dự án luật, trong đó có 7 dự án luật cho ý kiến lần đầu và 6 dự án luật đã được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 9 (tiếp tục được hoàn thiện để Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 10).

"Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị (về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới) đã thống nhất tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội chỉ thông qua các dự án luật hết sức cấp bách để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về kinh tế - xã hội, cũng như tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết 18", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tại Kỳ họp thứ 10, Chính phủ dự kiến trình trên 90 nội dung, trong đó có 47 dự án luật.

"Nếu Kỳ họp thứ 8 thông qua 18 luật, Kỳ họp thứ 9 thông qua 34 luật thì Kỳ họp thứ 10 dự kiến thông qua 47 luật. Với khối lượng công việc rất lớn nhưng nguyên tắc thống nhất là chỉ trình Kỳ họp thứ 10 những luật có tính chất rút gọn, trình ở 1 kỳ họp, nếu 2 kỳ họp thì để Quốc hội khóa XVI làm", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Bên cạnh đó, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua 3 nghị quyết quan trọng.

Gồm: Nghị quyết quy định việc thực hiện dân chủ trong nội bộ các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của HĐND; Nghị quyết quy định danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ, hoạt động đối với nội dung thẩm tra, thông qua văn bản quy phạm pháp luật và thẩm tra, phê chuẩn, quyết định việc gia nhập điều ước quốc tế, tổ chức quốc tế; Nghị quyết về số lượng đơn vị Kiểm toán Nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

Về công tác giám sát và các vấn đề quan trọng khác, Chủ tịch Quốc hội cho hay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về: cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7; báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao".

Về nội dung dự phòng, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, nếu đủ điều kiện về thời gian và tài liệu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thêm một số nội dung như: Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Dân số; Luật Phòng bệnh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); Luật Phá sản (sửa đổi); việc phân bổ, điều chỉnh dự toán.

"Các cơ quan chủ động phối hợp chuẩn bị kỹ hồ sơ; các cơ quan của Quốc hội qua thẩm tra nếu thấy đủ điều kiện, được Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách đồng ý thì báo cáo Chủ tịch Quốc hội điều chỉnh chương trình để Ủy ban Thường vụ Quốc hội kịp thời xem xét, đưa vào chương trình Kỳ họp thứ 10", Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Theo Chủ tịch Quốc hội, ngày 3/7, Chính phủ đã có báo cáo đề xuất bổ sung nhiều văn bản pháp luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025. Theo báo cáo, ngoài 20 văn bản cần bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025, các bộ, ngành cũng đề xuất bổ sung 11 dự án luật vào chương trình kỳ họp thứ 10 để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban chủ động rà soát, bố trí nguồn lực phù hợp, thỏa đáng cho các nội dung cấp thiết, đảm bảo chất lượng, tiến độ, sẵn sàng thực hiện công việc lập pháp tăng thêm. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ, tham mưu việc điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2025 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định kịp thời.

"Các cơ quan phải giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Càng về cuối nhiệm kỳ, càng phải làm đến nơi đến chốn, hiệu quả, trách nhiệm. Các cơ quan có liên quan cần chú ý theo dõi, bám sát chương trình, chủ động chuẩn bị nội dung, sắp xếp thời gian để sẵn sàng tham dự", Chủ tịch Quốc hội nói.