Miễn thị thực cho tỷ phú, nghệ sĩ, vận động viên nổi tiếng vào Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 8/8, Chính phủ ban hành Nghị định số 221/2025 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng ông Jensen Huang (nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn NVIDIA) đến thăm và làm việc tại Việt Nam hồi tháng 12/2024. (Ảnh: VGP)

Chính phủ quy định 6 trường hợp người nước ngoài được miễn thị thực.

Một là khách mời của: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng và tương đương, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố.

Hai là các học giả, chuyên gia, nhà khoa học, giáo sư các trường đại học, viện nghiên cứu; tổng công trình sư; nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao. Trong đó, nhà khoa học trên lĩnh vực khoa học - kỹ thuật phải đạt giải thưởng quốc tế uy tín về khoa học - kỹ thuật được công nhận.

Ba là nhà đầu tư, lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp lớn trên thế giới nếu thuộc danh sách 100 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới do các tổ chức quốc tế uy tín công bố hằng năm.

Bốn là người hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch có ảnh hưởng tích cực đối với công chúng. Với cầu thủ bóng đá phải thuộc danh sách 100 cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất do các tổ chức quốc tế uy tín công bố hằng năm; được câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp trong nước mời vào thi đấu, giao lưu...

Năm là lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài.

Sáu là khách mời của các viện nghiên cứu, trường đại học, đại học, doanh nghiệp lớn. Trên cơ sở đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chính phủ quyết định danh sách các viện nghiên cứu, trường đại học, đại học, doanh nghiệp lớn được mời người nước ngoài.

Nghị định nêu rõ, các trường hợp khác cần ưu đãi miễn thị thực vì mục đích đối ngoại hoặc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội do Bộ trưởng Công an quyết định trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, tổ chức.

Nghị định quy định thẻ miễn thị thực đặc biệt cấp cho người nước ngoài được ưu đãi miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thẻ miễn thị thực đặc biệt có hai dạng là thẻ điện tử và thẻ cứng có gắn chíp, có giá trị pháp lý như nhau. Cơ quan, tổ chức có quyền lựa chọn cấp thẻ miễn thị thực đặc biệt dạng điện tử hoặc dạng cứng có gắn chíp cho người nước ngoài.

Người nước ngoài sử dụng thẻ miễn thị thực đặc biệt được nhập cảnh Việt Nam nhiều lần trong thời hạn miễn thị thực. Thời hạn miễn thị thực không quá 5 năm và ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.