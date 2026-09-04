Phạt tài xế ô tô khách đi lùi, CSGT phát hiện thêm xe chạy không đúng tuyến

(VTC News) -

Ngày 4/9, Đội CSGT đường bộ số 14, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội lập biên bản xử phạt tài xế xe khách đi lùi trên đường Nguyễn Văn Viên.

Trưa cùng ngày, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại hình ảnh một xe khách giường nằm chạy tuyến Móng Cái - Hà Nội, biển kiểm soát 14H-090.xx, lùi xe trên đường Nguyễn Văn Viên (phường Vĩnh Hưng) - tuyến đường có biển cấm đi ngược chiều.

Hành vi của tài xế khiến các phương tiện khác phải di chuyển khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hình ảnh chiếc xe vi phạm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT yêu cầu Đội CSGT đường bộ số 14 khẩn trương xác minh phương tiện và tài xế liên quan.

Lực lượng CSGT xác định tài xế xe khách là P.Q.T. (SN 1983, trú tại Quảng Ninh) và mời đến cơ quan công an để làm việc. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng còn xác định xe chạy không đúng tuyến đường được phép hoạt động.

Tài xế xe khách tại cơ quan công an.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 14 lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế P.Q.T. về các hành vi: lùi xe ở đường có biển cấm đi ngược chiều, với mức phạt tiền từ 2-3 triệu đồng; điều khiển xe chạy không đúng tuyến đường được phép hoạt động, với mức phạt tiền từ 600.000-800.000 đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Phòng CSGT khuyến cáo các doanh nghiệp, lái xe kinh doanh vận tải hành khách nghiêm túc chấp hành các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; điều khiển phương tiện đúng tuyến, đúng hành trình được cấp phép, tuân thủ hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Phòng CSGT cũng đề nghị người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông có thể cung cấp hình ảnh, video cho lực lượng chức năng để kịp thời xác minh, xử lý theo quy định.