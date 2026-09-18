Phát hiện xe bán tải cùng bộ xương người dưới kênh ở Vĩnh Long

(VTC News) -

Thông tin từ lãnh đạo UBND xã Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện một ô tô bán tải dưới lòng kênh, trong xe có bộ xương người.

Chiếc xe dính đầy bùn đất sau khi được trục vớt. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Vụ việc phát hiện khi người dân đánh cá tại kênh Chẹt Sậy, khu phố Phước Thạnh, phường Phú Tân thì lưới mắc vào một ô tô bán tải dưới đáy kênh. Người dân đã trình báo cơ quan công an.

Chiếc xe đã được cơ quan chức năng cùng người dân trục vớt, BKS 51C-383.51. Qua tra cứu thông tin, xe do Công ty ở TP.HCM đứng tên.

Cơ quan chức năng kiểm tra trong xe, phát hiện một số xương người, đồ dùng cá nhân và giấy tờ mang tên L. H. T, sinh năm 1981. Nơi đăng ký thường trú xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi (cũ).

Lãnh đạo này cũng thông tin trên địa bàn gần đây không có vụ tai nạn giao thông nào nghiêm trọng.