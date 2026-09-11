Pháp bàn giao cho Việt Nam trống đồng Đông Sơn hơn 2.000 năm

(VTC News) -

Thông cáo của Bộ Văn hoá Pháp cho biết, nhân chuyến thăm chính thức Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Catherine Pégard, cùng đại diện Tổng cục Hải quan, Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp, tổ chức bàn giao cho các cơ quan chức năng Việt Nam chiếc trống đồng thuộc văn hóa Đông Sơn.

Buổi lễ được tổ chức tại Bộ Văn hóa Pháp.

Trống đồng Sao Vàng - trống đồng Đông Sơn có kích thước lớn nhất từng được phát hiện ở Việt Nam.

Chiếc trống có niên đại hơn hai nghìn năm, là hiện vật tiêu biểu của thời kỳ Đồ đồng ở Đông Nam Á, gắn với những kỹ nghệ luyện kim của nền văn minh này và với lịch sử Việt Nam.

Cũng theo thông cáo, các nhân viên Hải quan tại sân bay Saint-Jacques de Rennes, Pháp thu giữ được hiện vật này vào tháng 8/2014. Bảo tàng Mỹ thuật Rennes từ đó tiếp nhận việc quản lý, bảo quản hiện vật vào tháng 11/2015, đồng thời đảm bảo công tác bảo tồn và phục chế hiện vật. Năm 2026, các cơ quan chức năng Việt Nam chia sẻ nguyện vọng nhận lại trống đồng Đông Sơn và đề nghị được phía Pháp chấp thuận.

“Việc bàn giao một hiện vật văn hóa Việt Nam cho thấy chất lượng của quan hệ ngoại giao và văn hóa giữa Pháp và Việt Nam. Đồng thời, sự kiện cũng thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan nhà nước, được huy động trong cuộc đấu tranh chống nạn buôn bán trái phép các hiện vật văn hóa”, Bộ Văn hoá Pháp cho biết, nhấn mạnh Pháp cam kết bảo vệ di sản văn hóa thế giới và hành động nhằm bảo đảm việc thực thi các công ước quốc tế liên quan đến lưu thông các hiện vật văn hóa, đặc biệt là Công ước UNESCO năm 1970.