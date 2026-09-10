Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân thăm chính thức Pháp

Theo Đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Pháp Emmanuel Macron, chiều 10/9 (giờ địa phương), Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc gia tại Điện Invalides ở thủ đô Paris.

Bộ trưởng đặc trách về Cộng đồng Pháp ngữ, Quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleonor Caroit chủ trì Lễ đón.

Đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân tiến vào cổng chính Điện Invalides. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời vào vị trí danh dự.

Quân nhạc cử Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Pháp. Kết thúc cử quốc thiều, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội quân nhạc và đội tiêu binh danh dự.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng đặc trách về Cộng đồng Pháp ngữ, Quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleonor Caroit đã giới thiệu các thành viên tham dự tại Lễ đón.

Kết thúc Lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác; gặp gỡ báo chí; hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác; cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp lãnh đạo một số Tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam...

Những năm qua, quan hệ Việt-Pháp có chiều sâu đặc biệt, được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng. Vượt qua những thăng trầm của lịch sử, hai nước đã xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.

Văn hóa, ngôn ngữ, y tế, thể thao và khoa học Pháp đã để lại nhiều dấu ấn tích cực tại Việt Nam, trong khi đất nước, con người và văn hóa Việt Nam luôn có vị trí đặc biệt trong lòng công chúng Pháp.

Trong bối cảnh quốc tế nhiều biến động, sự hiểu biết và sự tin cậy lẫn nhau được vun đắp qua nhiều thế hệ chính là tài sản chiến lược của hai nước. Để tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương, các lĩnh vực hợp tác truyền thống như văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao và khoa học cần gắn kết chặt chẽ hơn với những động lực phát triển mới như công nghệ số, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành mũi nhọn.

Hai nước cần phát huy mạnh mẽ tiềm năng của đội ngũ trí thức, chuyên gia người Việt Nam tại Pháp, tạo điều kiện để nguồn lực này đóng góp trực tiếp vào các đột phá chiến lược của đất nước; phát huy hiệu quả những nền tảng xã hội và nhân văn sẽ góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững và được tiếp nối qua các thế hệ.