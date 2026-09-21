(VTC News) -

Tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 21/9, UBND TP.HCM đã giới thiệu ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển, Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính Quốc tế tại TP.HCM (VIFC-HCMC) để HĐND TP.HCM bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Các đại biểu HĐND TP.HCM đã thống nhất bầu ông Trương Minh Huy Vũ, làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang và Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch UBND TP Trương Minh Huy Vũ.

Ông Trương Minh Huy Vũ sinh năm 1984, quê ở Đồng Tháp (Tiền Giang cũ). Ông có trình độ Tiến sĩ kinh tế và Chính trị quốc tế tại Đại học Bonn (CHLB Đức), thạc sĩ khoa học xã hội - toàn cầu hóa, quốc tế hóa và quản trị, cử nhân khoa học xã hội - nghiên cứu châu Âu và cao cấp lý luận chính trị.

Từ tháng 11/2011 đến tháng 4/2018, ông Vũ công tác tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM. Ông trải qua các vị trí từ giảng viên Khoa Quan hệ quốc tế, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế và Phó trưởng Khoa Quan hệ quốc tế.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ông Trương Minh Huy Vũ làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. (Ảnh: Quang Định)

Từ tháng 4/2018 đến tháng 3/2019, ông giữ chức Phó Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm - Đại học Quốc gia TP.HCM. Tháng 1- 6/2020, ông giữ chức Phó Giám đốc phụ trách Khu Công nghệ phần mềm.

Từ tháng 5/2020 đến tháng 12/2022, ông Vũ công tác tại Đại học Quốc gia TP.HCM, giữ các chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm.

Từ tháng 12/2022, ông bắt đầu công tác tại Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, giữ chức Phó viện trưởng. Tháng 8/2024, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM và tiếp tục đảm nhiệm các chức vụ này đến nay.

Ông Trương Minh Huy Vũ, tân Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Từ tháng 10/2025, ông Trương Minh Huy Vũ là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Tháng 12/2025, ông giữ chức Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Ông cũng là đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hiện TP.HCM có 7 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031, gồm ông Nguyễn Lộc Hà, ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Bùi Minh Thạnh, ông Nguyễn Công Vinh, ông Trần Văn Bảy và ông Trương Minh Huy Vũ. Trong đó, ông Nguyễn Lộc Hà là Phó Chủ tịch Thường trực.