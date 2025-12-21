Ông Trương Minh Huy Vũ làm Chủ tịch Cơ quan điều hành TTTC quốc tế TP.HCM

(VTC News) -

Sáng 21/12, tại Hội nghị Công bố thành lập Trung tâm Tài chính (TTTC) quốc tế Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được công bố quyết định nhân sự điều hành Trung tâm. Ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM được bổ nhiệm kiêm nhiệm Chủ tịch Cơ quan điều hành TTTC quốc tế TP.HCM.

Hai Phó chủ tịch là ông Nguyễn Hồng Văn và Nguyễn Hữu Huân.

Ông Nguyễn Hồng Văn là Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC), còn ông Nguyễn Hữu Huân là Giám đốc Chương trình đào tạo Thị trường chứng khoán - Đại học Kinh tế TP.HCM.

TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM được phân công làm Chủ tịch điều hành TTTC quốc tế TP.HCM.

Theo Nghị định 232 của Chính phủ về thành lập TTTC quốc tế tại Việt Nam, TTTC Tài chính quốc tế là một thực thể pháp lý thống nhất, hoạt động tại hai địa điểm là TP.HCM và thành phố Đà Nẵng. Quy chế hoạt động do Hội đồng điều hành TTTC quốc tế phê duyệt, có hiệu lực chung và áp dụng thống nhất tại hai địa điểm.

Trong đó, TTTC quốc tế TP.HCM định hướng phát triển trở thành TTTC quốc tế có hệ sinh thái tài chính toàn diện và đa dạng. Nơi đây sẽ cung cấp các dịch vụ tài chính truyền thống và chuyên sâu, khai thác tác động cộng hưởng, tương hỗ của các dịch vụ tài chính, như: huy động vốn, đầu tư, thanh toán, phát hành và giao dịch sản phẩm tài chính, quản lý tài sản, dịch vụ tài chính ứng dụng công nghệ (fintech), dịch vụ tài chính xanh và các dịch vụ tài chính khác.

Không gian TTTC quốc tế tại TP.HCM có diện tích khoảng 899 ha trải rộng tại phường Bến Thành, phường Sài Gòn, khu vực Thủ Thiêm và 64 ha khu vực sông Sài Gòn, với khoảng 1.000 tòa nhà cao tầng đủ điều kiện hoạt động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương tại Hội nghị công bố thành lập TTTC quốc tế tại Việt Nam ngày 21/12.

TP.HCM dự kiến sơ bộ đầu tư cho TTTC quốc tế khoảng 172.000 tỷ đồng - tương đương 7 tỷ USD. Trước mắt chuẩn bị khoảng 16.000 tỷ đồng để hoàn thiện hạ tầng khu lõi, bao gồm 11 lô tại Thủ Thiêm trong giai đoạn đầu (khoảng 2-3 năm).

Giai đoạn đầu, trụ sở bộ phận điều phối của TTTTC quốc tế TP.HCM đặt tại tầng 6, số 123 Trương Định, là Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chia sẻ TP.HCM đã chủ động xây dựng cơ sở vật chất, nhân sự, quy chế hoạt động, quy trình, thủ tục đăng ký thành viên... của TTTC quốc tế.

Trong đó, về cơ sở vật chất, giai đoạn đầu, trụ sở điều hành sẽ đặt tại trung tâm TP ở số 8 Nguyễn Huệ và tòa nhà 123 Trương Định. Sau 2027, trụ sở chính của cơ quan điều hành sẽ đặt tại Thủ Thiêm.

Về cơ cấu tổ chức, nhân sự, TP đã lựa chọn và đạo tạo bộ máy nhân sự, chuyên viên chất lượng cao, đội ngũ có kinh nghiệm về tài chính để điều hành.

Không gian TTTC quốc tế TP.HCM trải rộng tại các phường Sài Gòn, Bến Thành và khu vực Thủ Thiêm.

TP.HCM cũng đã làm việc với trên 50 nhà đầu tư và các đối tác sáng lập trên toàn cầu với 4 lĩnh vực tài chính ngân hàng; tài sản số, hạ tầng số; hạ tầng và công nghệ.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh TTTC quốc tế tại Việt Nam đang từng bước triển khai, cùng sự phối hợp của 2 thành phố HCM và Đà Nẵng, trên cơ sở bổ trợ mà không cạnh tranh lẫn nhau. Sự thành công của hai địa phương sẽ đưa TTTC quốc tế Việt Nam bứt phá, hướng tới trở thành TTTC hàng đầu trên thị trường tài chính toàn cầu.

Trước đó, Thủ tướng ký quyết định thành lập Hội đồng điều hành TTTC quốc tế tại Việt Nam, do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng. Các Phó Chủ tịch Hội đồng có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được; Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng. Thành viên Hội đồng điều hành là lãnh đạo các Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Nhiệm vụ của Hội đồng điều hành là ban hành chiến lược, lộ trình, kế hoạch phát triển của Trung tâm Tài chính quốc tế, trên cơ sở điều kiện, tiềm năng, nhu cầu phát triển tại TP.HCM và tại TP Đà Nẵng; đồng thời ban hành Quy chế hoạt động, trên cơ sở đề xuất của Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và TP Đà Nẵng; cùng với đó là thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, như cho ý kiến đối với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm; thành lập Hội đồng tư vấn; chỉ đạo, đảm bảo việc xây dựng, vận hành và phát triển TTTC quốc tế...