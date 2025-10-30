Ông Trump chấp thuận cho Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm hạt nhân

(VTC News) -

Hôm 29/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng: "Tôi đã phê duyệt cho Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, thay vì loại tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel lỗi thời và kém linh hoạt hơn nhiều mà họ đang có hiện nay".

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cũng nhấn mạnh với ông Trump rằng mục tiêu của quốc gia này là hiện đại hóa liên minh với Mỹ, đồng thời lưu ý kế hoạch tăng chi tiêu quân sự để giảm gánh nặng tài chính cho Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chiều 29/10. (Ảnh: Yonhap News)

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc lưu ý thêm có thể đã xảy ra sự hiểu lầm trong cuộc nói chuyện lần cuối giữa hai nước về tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân diễn ra hồi tháng 8. Thời điểm đó, Hàn Quốc cho rằng chính phủ của ông Lee đang tìm kiếm nhiên liệu hạt nhân chứ không phải vũ khí.

Ông Lee nhìn nhận nếu Hàn Quốc được trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, điều này có thể hỗ trợ hoạt động của Mỹ trong khu vực.

Theo Tổng thống Trump, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân dự kiến đóng tại thành phố Philadelphia, Mỹ.

Công nghệ chế tạo tàu ngầm hạt nhân của Mỹ được xem là một trong những công nghệ nhạy cảm và được bảo vệ nghiêm ngặt nhất mà quân đội sở hữu. Thời gian qua Mỹ bảo mật công nghệ này tuyệt đối và ngay cả trong thỏa thuận được công bố gần đây với đồng minh thân cận là Anh và Australia cũng không có nội dung Mỹ sẽ trực tiếp chuyển giao công nghệ này.

Bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội được đưa ra trước cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và sau khi Triều Tiên công bố hoạt động chế tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Khi ông Trump đến thăm Hàn Quốc, Triều Tiên cho biết họ đã thử nghiệm tên lửa hành trình thành công, động thái mới nhất cho thấy năng lực quân sự ngày càng tăng của nước này.

Theo Reuters, quan chức Lầu Năm Góc chưa trả lời những câu hỏi liên quan đến tuyên bố của ông Trump về việc chia sẻ công nghệ tàu ngầm hạt nhân với Hàn Quốc.