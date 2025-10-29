Hàn Quốc đề nghị Mỹ cung cấp nhiên liệu tàu ngầm hạt nhân

(VTC News) -

Phát biểu trong cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung lưu ý rằng các tàu ngầm chạy bằng diesel hiện nay “bị hạn chế về khả năng hoạt động dưới nước”, gây khó khăn cho việc theo dõi tàu ngầm của Triều Tiên và Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Lee cũng khẳng định Seoul không có ý định phát triển tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân mà chỉ là sử dụng nhiên liệu hạt nhân.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump, khẳng định Seoul không có ý định phát triển tàu ngầm mang vũ khí hạt nhân. Ảnh: EPA

“Nếu Mỹ cho phép chúng tôi được tiếp cận nguồn nhiên liệu này và Hàn Quốc có thể đóng một số tàu ngầm trang bị vũ khí thông thường, gánh nặng của lực lượng Mỹ trong khu vực sẽ giảm đáng kể”, ông Lee nói với ông Trump.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng kêu gọi Washington ủng hộ việc cho phép Seoul tái xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và làm giàu uranium — hai lĩnh vực vốn nằm trong danh mục hạn chế theo các thỏa thuận hợp tác hạt nhân giữa hai nước.

Ông Lee cho rằng việc này sẽ mở ra “những bước tiến thực chất” trong hợp tác hạt nhân Mỹ - Hàn, không chỉ ở lĩnh vực dân sự mà còn trong tăng cường năng lực quốc phòng. Động thái này được xem là nỗ lực của Seoul nhằm củng cố năng lực phòng thủ dưới biển trước các mối đe dọa gia tăng trong khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bên lề Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju, Hàn Quốc, ngày 29/10/2025. (Ảnh: Reuters)

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra tại Seoul, nhân chuyến thăm của Tổng thống Trump tới Hàn Quốc trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC).

Hàn Quốc từ lâu đã mong muốn phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân — loại phương tiện có khả năng hoạt động dưới biển trong thời gian dài mà không cần nổi lên tiếp nhiên liệu.

Washington nhiều thập kỷ qua vẫn giữ lập trường phản đối, lo ngại việc này có thể làm gia tăng nguy cơ phổ biến công nghệ hạt nhân trong khu vực.

Giới phân tích nhận định, việc Seoul một lần nữa đặt vấn đề này ra trước Tổng thống Mỹ cho thấy tham vọng của chính quyền tổng thống Lee Jae-myung trong việc nâng tầm năng lực quốc phòng, cũng như củng cố vai trò của Hàn Quốc trong chiến lược an ninh khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.