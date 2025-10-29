Hàn Quốc tặng ông Trump bản sao vương miện bằng vàng

(VTC News) -

Trong chuyến thăm đến Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận được món quà đặc biệt, đó là bản sao vương miện vàng Cheonmachong. Vương miện được tìm thấy trong ngôi mộ cổ ở Gyeongju và hiện trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Gyeongju.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nói với ông Trump rằng: "Chúng tôi xin tặng ngài vương miện vàng này nhân chuyến thăm cấp nhà nước của ngài, vì nó tượng trưng cho tinh thần của Silla, quốc gia mang lại hòa bình cho Bán đảo Triều Tiên lần đầu tiên và mở ra thời kỳ hoàng kim của liên minh Hàn Quốc - Mỹ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. (Ảnh: EPA)

Chính phủ Hàn Quốc cũng trao tặng ông Trump huân chương Mugunghwa để ghi nhận vai trò "người gìn giữ hòa bình" trên bán đảo Triều Tiên. Đây là huân chương cao quý nhất của Hàn Quốc, được đặt theo tên quốc hoa của nước này.

Nhà lãnh đạo Mỹ và Hàn Quốc dự kiến ăn tối với các lãnh đạo nước ngoài vào cuối ngày hôm nay. Tổng thống Mỹ sẽ rời Hàn Quốc trước khi hội nghị thượng đỉnh APEC khai mạc. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer sẽ tham dự sự kiện.

Thời gian qua, Hàn Quốc luôn cố gắng tìm cách giành sự ủng hộ của ông Trump khi hai bên đang giải quyết những điểm bế tắc trong thỏa thuận thương mại toàn diện.

Khi chuyên cơ Không Lực Một của ông Trump hạ cánh xuống sân bay quốc tế Gimhae ở thành phố Busan, Hàn Quốc cũng chào đón ông bằng loạt đại bác ngay tại sân bay.