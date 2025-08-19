Ông Trump cam kết hỗ trợ an ninh cho Ukraine

(VTC News) -

Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh Mỹ cùng các đồng minh châu Âu sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các cam kết an ninh cho Kiev.

Cuộc gặp diễn ra chỉ hai ngày sau khi nhà lãnh đạo Mỹ hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska. Đây cũng là lần gặp gỡ đầu tiên giữa hai tổng thống Trump và Zelensky kể từ cuộc trao đổi căng thẳng hồi tháng 2, khi Mỹ công khai chỉ trích Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Theo giới chức, cả ông Trump và ông Zelensky đều kỳ vọng cuộc thảo luận có thể dẫn tới cuộc đối thoại ba bên với Moskva, dù Nga chưa đưa ra cam kết công khai. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu tham dự thúc giục cần đạt được lệnh ngừng bắn trước khi đàm phán hòa bình.

Phát biểu với báo chí tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Donald Trump nói ông “thích khái niệm ngừng bắn” nhưng cho rằng các bên vẫn có thể đàm phán trong khi xung đột tiếp diễn. “Tôi ước gì họ có thể dừng lại, tôi muốn họ dừng lại. Nhưng về mặt chiến lược, điều đó có thể gây bất lợi cho cả hai bên", ông Trump nói.

Trong ngày, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đồng loạt nhấn mạnh ngừng bắn phải là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ cuộc thương lượng nào. “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc họp tiếp theo diễn ra mà không có lệnh ngừng bắn. Chúng ta hãy cùng giải quyết vấn đề đó và gây áp lực lên Nga", ông Merz phát biểu tại cuộc gặp với tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo khác.

Ông Macron bổ sung rằng các lãnh đạo châu Âu cần trực tiếp tham gia vào các cuộc thảo luận tiếp theo. “Khi nói về bảo đảm an ninh, chúng ta đang nói về an ninh toàn bộ lục địa châu Âu”, ông nhấn mạnh.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moskva không coi việc triển khai lực lượng NATO tại Ukraine là một giải pháp khả thi cho xung đột hiện nay.