Tổng thống Zelensky từ chối đề xuất của ông Trump, muốn có lệnh ngừng bắn

(VTC News) -

“Điều quan trọng nhất lúc này là phải ngừng bắn. Nếu không có lệnh ngừng bắn, mọi cuộc đàm phán sẽ không có giá trị”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra tuyên bố trên trong cuộc họp báo chung với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 17/8, ngay trước thềm chuyến thăm Washington.

Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn tiếp tục kêu gọi một “thỏa thuận hòa bình trực tiếp”, thay vì chỉ dừng ở lệnh ngừng bắn mà ông cho rằng “thường không hiệu quả và dễ sụp đổ”. Ông khẳng định đây là “cách nhanh nhất để chấm dứt cuộc xung đột” giữa Nga và Ukraine.

Chủ tịch Liên minh châu Âu EU và Tổng thống Ukraine Zelensky tổ chức họp báo tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, các nhà lãnh đạo châu Âu, bao gồm Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer, sẽ cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến Washington để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhằm củng cố vị thế của Kiev trong bối cảnh Nhà Trắng đang thúc giục thỏa thuận hòa bình nhanh chóng với Nga.

Ông Zelensky khẳng định, Ukraine sẵn sàng đối thoại nhưng chỉ trên cơ sở có lệnh ngừng bắn được thực thi và đi kèm với cam kết an ninh chắc chắn từ các đồng minh.

Ông Zelensky cũng kêu gọi Nga chấm dứt cuộc xung đột, nhấn mạnh việc Moskva từ chối chấp nhận ngừng bắn sẽ khiến con đường hòa bình thêm xa vời.

Một ngày trước chuyến đi, ba nhà lãnh đạo châu Âu đã chủ trì cuộc họp với các đồng minh nhằm thống nhất lập trường với Tổng thống Zelensky, nhấn mạnh trọng tâm là yêu cầu có được các đảm bảo an ninh mạnh mẽ cho Ukraine, trong đó có vai trò trực tiếp từ Mỹ.

Giới quan sát nhận định, động thái này nhằm giúp Tổng thống Zelensky tránh lặp lại thất bại ngoại giao hồi tháng 2, khi nhà lãnh đạo Ukraine bị ông Trump và Phó Tổng thống JD Vance công khai chỉ trích ngay tại Phòng Bầu dục và cáo buộc “ thiếu tôn trọng”.