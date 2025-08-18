Ông Trump kêu gọi ông Zelensky từ bỏ Crimea, cam kết không gia nhập NATO

Ngay trước thềm các cuộc đàm phán quan trọng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và phái đoàn lãnh đạo châu Âu, Tổng thống Donald Trump hôm 18/8 hé lộ thông điệp mà ông sẽ gửi đến các vị khách tại Nhà Trắng. Đó là ông Zelensky phải chấp nhận một số điều kiện của Nga để chấm dứt xung đột ở Ukraine.

“Tổng thống Ukraine Zelensky có thể chấm dứt xung đột với Nga gần như ngay lập tức nếu ông ấy muốn, hoặc ông ấy có thể lựa chọn tiếp tục chiến đấu", ông Trump viết trên mạng xã hội và cho rằng: “Hãy nhớ cách cuộc xung đột này bắt đầu. Không giành lại Crimea mà ông Obama đã để mất (12 năm trước, không cần một phát súng!) và KHÔNG ĐƯỢC VÀO NATO. Có những điều không bao giờ thay đổi!!!”

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Thông điệp của nhà lãnh đạo Mỹ đã nhấn mạnh áp lực mà ông Zelensky sẽ phải đối mặt ngày 18/8, khi ông Trump tìm cách kết thúc xung đột. Hai điều kiện mà Tổng thống Trump đưa ra, đó là Ukraine từ bỏ Crimea mà Nga sáp nhập năm 2014 và cam kết không bao giờ gia nhập NATO, chính là những điều kiện mà ông Vladimir Putin đã nêu để chấm dứt xung đột.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cùng ông Zelensky đến Nhà Trắng ngày 18/8 lo ngại rằng cuộc gặp này sẽ biến thành sự kiện để ông Trump gây sức ép buộc nhà lãnh đạo Ukraine chấp nhận những điều kiện mà Tổng thống Putin đã đưa ra trong Hội nghị thượng đỉnh tại Alaska tuần trước.

Giới chức châu Âu và Ukraine hy vọng họ sẽ biết thêm từ ông Trump về việc Nga có thể nhượng bộ những gì trong một thỏa thuận hòa bình, bao gồm cả vai trò của Mỹ trong việc cung cấp các bảo đảm an ninh sau này.

“Ngày mai là sự kiện lớn tại Nhà Trắng. Chưa bao giờ có nhiều lãnh đạo châu Âu cùng có mặt một lúc như vậy. Thật là vinh dự lớn lao cho tôi khi được đón họ!!!", ông Trump cho hay sau thông điệp gửi Tổng thống Zelensky.

Phái đoàn châu Âu tham dự cuộc gặp lần này gồm: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.