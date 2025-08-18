Lãnh đạo châu Âu sẽ cùng ông Zelenky gặp ông Trump

(VTC News) -

Tổng thống Ukraine Volordymyr Zelensky và một số nhà lãnh đạo Tây Âu dự kiến sẽ đến Washington vào 18/8 để hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chuyến thăm diễn ra sau khi ông Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska hôm 15/8, trong cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên của họ kể từ khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ sự thận trọng về việc các cuộc thảo luận có thể giúp hướng tới một giải pháp cho tình hình giữa Moskva và Kiev.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Zelensky đã thông báo trên X rằng ông sẽ đến Mỹ, và ông Trump xác nhận cuộc gặp này trên Truth Social vào cuối ngày hôm đó.

Hôm 17/8, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen cho biết bà và một số nhà lãnh đạo Tây Âu sẽ tham gia cùng ông Zelensky theo yêu cầu của ông để gặp ông Trump.

Các quan chức Ukraine lo ngại sự căng thẳng tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2 giữa ông Zelensky, ông Trump và Phó Tổng thống JD Vance sẽ lặp lại, làm suy yếu vị thế của Kiev, theo tờ Washington Post.

Trong khi đó, các quốc gia châu Âu thuộc "Liên minh Ý chí" một lần nữa khẳng định họ sẵn sàng triển khai quân đội tới Ukraine sau khi giao tranh chấm dứt để "bảo vệ bầu trời và vùng biển của Ukraine, cũng như tái thiết lực lượng vũ trang Ukraine".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã đồng chủ trì một cuộc họp trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo của nhóm với Tổng thống Zelensky.

Hiện hơn 30 quốc gia, bao gồm các thành viên EU và đồng minh NATO, là thành viên của nhóm do Pháp và Anh dẫn đầu này.

Phát biểu sau cuộc họp, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông cũng sẽ tới Washington cùng với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu khác để đề xuất về một mặt trận thống nhất cho "một nền hòa bình vững mạnh và lâu dài".

Ông Macron nhấn mạnh rằng "không có cuộc thảo luận nào về Ukraine có thể diễn ra mà không có người Ukraine", và gắn vấn đề lãnh thổ với các đảm bảo an ninh. Ông khẳng định rằng quân đội Ukraine phải là "trụ cột đầu tiên" trong hệ thống phòng thủ của mình, được tăng cường bởi các lực lượng đồng minh.

Ông nói thêm rằng Pháp và châu Âu sẽ thúc giục Mỹ làm rõ "mức độ và phạm vi" các đảm bảo này.