Ông Trump muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga - Ukraine vào tuần tới

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm kiếm một hội nghị thượng đỉnh ba bên với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin sớm nhất ngay trong tuần tới, theo Axios và CNN đưa tin.

Cuộc gặp có thể diễn ra nếu cuộc đàm phán tại Phòng Bầu dục của ông Trump với và ông Zelensky diễn ra vào thứ Hai (18/8) thành công.

Trước đó, hôm 15/8 tại cuộc gặp với người đồng cấp tại Anchorage, Alaska,Tổng thống Trump mô tả cuộc đàm phán diễn ra trong không khí "ấm áp", trong khi Tổng thống Putin gọi nhận xét là "thẳng thắn" và "có ý nghĩa".

Theo tờ Kyiv Independent của Ukraine, trong bài đăng trên mạng xã hội Telegram cùng ngày, Tổng thống Zelensky khẳng định đã được ông Trump thông báo về “những điểm chính” trong cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ, đồng thời ủng hộ ý tưởng về việc sớm tổ chức một hội nghị 3 bên.

Tổng thống Putin, Tổng thống Donald Trum, Tổng thống Zelensky. (Ảnh: Sputnik)

Nhà lãnh đạo Ukraine thông báo: “Chúng tôi ủng hộ đề xuất của Tổng thống Mỹ Trump về hội nghị 3 bên giữa Ukraine - Mỹ - Nga. Chúng tôi nhấn mạnh rằng, các vấn đề then chốt có thể được thảo luận ở cấp lãnh đạo và hình thức họp 3 bên phù hợp".

"Tôi sẽ thảo luận chi tiết các vấn đề nhằm chấm dứt thiệt hại về người cũng như chiến tranh, với Tổng thống Trump tại Washington vào thứ Hai. Cảm ơn vì lời mời." ông Zelensky cho biết thêm.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhắc lại đề nghị, Kiev mong muốn các nước Tây Âu ủng hộ tham gia vào mọi giai đoạn đàm phán để đảm bảo rằng quốc gia này nhận được sự bảo đảm an ninh đáng tin cậy từ Mỹ và đồng minh.

“Chúng tôi đã thảo luận về những tín hiệu tích cực từ phía Mỹ liên quan đến việc tham gia đảm bảo an ninh cho Ukraine”, ông Zelensky tuyên bố.

Sau đó, ông Trump đã xác nhận chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Zelensky trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Hiện Moskva vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.