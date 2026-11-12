Ông trùm đế chế võ thuật 20 tỷ USD được Tổng thống Trump mời làm trợ lý là ai?

(VTC News) -

Ngày 8/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý khi tuyên bố đề nghị Dana White, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành giải võ thuật tổng hợp (UFC), đảm nhận vị trí Thư ký báo chí Nhà Trắng. Nhà lãnh đạo Mỹ thậm chí muốn ông đưa theo những võ sĩ nổi tiếng như Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje hay Daniel Cormier làm trợ lý.

Thông báo này một lần nữa đưa Dana White trở thành tâm điểm chú ý, không chỉ bởi mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Donald Trump mà còn vì hành trình biến UFC từ một giải đấu võ thuật từng bị xa lánh, được mua lại với giá chỉ 2 triệu USD năm 2001, thành đế chế thể thao được lãnh đạo tập đoàn mẹ TKO định giá khoảng 20 tỷ USD vào năm 2026.

Vực dậy giải đấu bên bờ phá sản thành đế chế tỷ đô

Theo CBS News, Dana White không xuất thân từ giới tài chính hay được đào tạo để trở thành nhà điều hành một tập đoàn thể thao lớn. Trước khi gây dựng UFC, ông từng làm công việc quản lý các võ sĩ quyền Anh tại Boston, sau đó chuyển đến Las Vegas và bắt đầu tiếp xúc với võ thuật tổng hợp (MMA).

Đầu những năm 2000, MMA (võ thuật tổng hợp) vẫn là môn thể thao gây nhiều tranh cãi tại Mỹ. Những trận đấu kết hợp quyền Anh, kickboxing, đấu vật và nhu thuật Brazil bị đánh giá quá bạo lực, khiến nhiều địa phương không cấp phép tổ chức.

Dana White và Tổng thống Mỹ Donald Trump có mối quan hệ kéo dài hơn hai thập kỷ. (Ảnh: AP)

UFC, giải đấu lớn nhất của môn thể thao này, cũng rơi vào tình trạng khó khăn tài chính nghiêm trọng. Khi biết những người sở hữu UFC có ý định bán lại tổ chức, White nhìn thấy cơ hội kinh doanh mà nhiều nhà đầu tư khác không muốn mạo hiểm.

Ông tìm đến Frank và Lorenzo Fertitta, hai người bạn quen biết từ thời trung học, đồng thời là những người thừa kế của gia đình kinh doanh sòng bạc tại Las Vegas.

Năm 2001, anh em Fertitta bỏ ra 2 triệu USD để mua lại UFC, trao cho White 10% cổ phần và giao ông điều hành giải đấu.

Tuy nhiên, khoản đầu tư ban đầu nhanh chóng trở thành một canh bạc đầy rủi ro. UFC liên tục thua lỗ, không thu hút được nhiều nhà tài trợ và gặp khó khăn ngay cả trong việc tìm kiếm địa điểm tổ chức thi đấu.

Tháng 2/2001, khi chuẩn bị cho sự kiện đầu tiên dưới quyền điều hành mới, White liên tục nhận những lời từ chối từ các địa điểm tổ chức.

“Họ không tin tưởng giải đấu. Họ không thích nó. Và họ lo ngại về kiểu khán giả sẽ xuất hiện tại một sự kiện như vậy”, White kể lại với chương trình 60 Minutes của CBS News.

Cuối cùng, khách sạn kiêm sòng bạc Taj Mahal tại Atlantic City đồng ý đăng cai sự kiện. Chủ sở hữu cơ sở này khi đó chính là Donald Trump. Trong khi nhiều doanh nhân quay lưng với MMA, ông Trump lại trực tiếp đến theo dõi từ trận đấu sơ bộ đầu tiên và ở lại đến hết chương trình.

Dẫu vậy, sự ủng hộ này chưa đủ giúp UFC thoát khỏi khủng hoảng. Có thời điểm, Lorenzo Fertitta gọi điện yêu cầu White tìm người mua lại giải đấu vì những khoản thua lỗ kéo dài.

White tưởng rằng cuộc phiêu lưu kinh doanh đã kết thúc. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, Fertitta thay đổi quyết định và yêu cầu tiếp tục.

Trong thập kỷ tiếp theo, nhờ thành công của chương trình truyền hình thực tế về võ thuật The Ultimate Fighter trên kênh Spike TV, những ngôi sao như Conor McGregor, Ronda Rousey và Jon Jones dần trở thành những cái tên quen thuộc với công chúng. Giá trị các hợp đồng bản quyền truyền thông của UFC tăng vọt, từ 35 triệu USD lên 100 triệu USD rồi đạt mức 3 tỷ USD.

Sự phát triển mạnh mẽ này cuối cùng dẫn đến thương vụ năm 2016, khi WME-IMG, công ty quản lý tài năng của ông trùm Hollywood Ari Emanuel, sau này phát triển thành Endeavor rồi TKO, mua lại UFC với giá hơn 4 tỷ USD. Đáng chú ý, một trong những điều kiện quan trọng của thương vụ là Dana White phải tiếp tục giữ vị trí điều hành.

Trong hơn hai thập kỷ, White biến UFC từ một tổ chức kinh doanh thua lỗ, từng bị Thượng nghị sĩ John McCain thuộc đảng Cộng hòa ở Arizona gọi là “đá gà giữa người với người”, thành đế chế thể thao được lãnh đạo tập đoàn mẹ TKO định giá khoảng 20 tỷ USD vào năm 2026.

Mối quan hệ kéo dài 25 năm với Tổng thống Trump

Bên cạnh ảnh hưởng trong ngành thể thao, Dana White còn có mối quan hệ kéo dài hơn hai thập kỷ với Tổng thống Donald Trump. Mối quan hệ này bắt đầu từ thời điểm ông Trump chấp nhận để UFC tổ chức sự kiện tại sòng bạc Taj Mahal, khi nhiều địa điểm khác từ chối hợp tác. Từ những lần hợp tác kinh doanh ban đầu, hai người dần thường xuyên hỗ trợ nhau trong cả lĩnh vực thể thao lẫn chính trị.

Năm 2001, Donald Trump, khi đó là một doanh nhân bất động sản, đã mở cửa khu nghỉ dưỡng sòng bạc Trump Taj Mahal tại Atlantic City để UFC tổ chức sự kiện UFC 30. Ban đầu, Trump chỉ dự định theo dõi một hoặc hai trận đấu. Tuy nhiên, ông nhanh chóng bị cuốn hút bởi những màn đối kháng trong lồng bát giác.

Sự kiện UFC Freedom 250 được tổ chức tại Nhà Trắng vào tháng 6/2026. (Ảnh: AP)

“Tôi đã nói: Không thể tin nổi. Đó là mức độ phấn khích mà anh hiếm khi được chứng kiến. Thật điên rồ”, ông Trump nhớ lại trong cuộc phỏng vấn với The Washington Post.

Sự ủng hộ của Trump có ý nghĩa đặc biệt với Dana White, bởi vào thời điểm đó, rất ít doanh nhân sẵn sàng gắn tên tuổi với một giải đấu bị xem là quá bạo lực. Trong những năm tiếp theo, hai người duy trì liên lạc, Trump thường xuyên gửi những lời chúc mừng viết tay cho White trên các mẩu báo.

“Có những người mà anh biết chắc họ luôn ủng hộ mình, và ông ấy luôn là người như thế”, White nói.

Mối quan hệ giữa hai người bước sang giai đoạn mới vào năm 2016, khi Trump lần đầu tranh cử tổng thống. Ông đề nghị White phát biểu ủng hộ mình tại Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa. Theo White, nhiều người khuyên ông từ chối vì lo ngại những hệ lụy đối với sự nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên, ông vẫn quyết định nhận lời.

Kể từ đó, White trở thành một trong những người ủng hộ Trump nổi bật nhất trong giới thể thao Mỹ. Ông đã phát biểu tại ba kỳ Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa, đồng thời góp phần giúp Trump tiếp cận nhóm cử tri nam giới trẻ tuổi thông qua cộng đồng người hâm mộ UFC.

Năm 2026, sự kiện UFC Freedom 250 được tổ chức tại Nhà Trắng vào tháng 6, nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày thành lập nước Mỹ và sinh nhật lần thứ 80 của Trump.

Ý tưởng này được Trump đề xuất với Dana White khi hai người tham dự một sự kiện UFC tại Madison Square Garden vào tháng 11/2024. Bất chấp chi phí tổ chức khổng lồ và những tranh cãi pháp lý, White vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch.