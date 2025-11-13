Ông Nguyễn Xuân Lưu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội

(VTC News) -

Ngày 13/11, tại Kỳ họp lần thứ 27 HĐND TP Hà Nội, với 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Giám đốc Sở Tài chính, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Xuân Lưu, 56 tuổi, quê xã Thiên Lộc, TP Hà Nội. Ông có trình độ Thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân kinh tế, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước.

Ông Nguyễn Xuân Lưu xuất thân là cán bộ tài chính và trải qua nhiều chức vụ quản lý từ cơ sở đến cấp thành phố trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, chính quyền, công tác Đảng.

Năm 1993, ông là cán bộ phòng Tài chính thương nghiệp quận Hai Bà Trưng, sau đó làm cán bộ, Phó trưởng phòng Quản lý ngân sách - Sở Tài chính Hà Nội. Từ tháng 12/2003, ông làm Phó trưởng phòng, rồi Trưởng phòng Tài chính quận Thanh Xuân.

Tháng 4/2004, ông được bầu là đại biểu HĐND quận Thanh Xuân, sau đó giữ các chức vụ: Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy Thanh Xuân; Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND quận Thanh Xuân.

Từ tháng 7/2009 đến tháng 3/2021, ông trải qua các chức vụ Ủy viên Thường vụ quận ủy - Phó Chủ tịch UBND Quận, rồi Phó Bí thư Quận ủy - Chủ tịch UBND Quận, Thành uỷ viên - Bí thư Quận uỷ Thanh Xuân.

Tháng 3/2021, ông làm Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.

Từ ngày 17/10/2025, ông Lưu là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội.