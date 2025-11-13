Bà Phùng Thị Hồng Hà làm Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội

(VTC News) -

Chiều 13/11, HĐND TP Hà Nội tổ chức kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 27) HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để kịp thời xem xét công tác nhân sự và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn. Tiếp đó, với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu bầu tán thành, bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà.

Trước đó, ngày 17/10, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội bầu bà Phùng Thị Hồng Hà làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Phùng Thị Hồng Hà sinh năm 1971, quê Ứng Hòa, Hà Nội, có trình độ Thạc sĩ tài chính - ngân hàng. Bà từng nhiều năm công tác tại Sở Tài chính Hà Nội, giữ chức Bí thư Huyện ủy Thanh Oai (cũ) và Phó Chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội trước khi được bầu làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ngày 12/11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn do không đủ điều kiện về độ tuổi tái cử.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.