Ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

(VTC News) -

Chiều 13/11, tại Kỳ họp chuyên đề thứ 27, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch UBND TP Hà Nội với ông Trần Sỹ Thanh do đã được Bộ Chính trị điều động, phân công và bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Đồng thời, HĐND TP bầu ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung sinh ngày 21/3/1974, quê quán tỉnh Thanh Hoá.

Ông có bằng Thạc sỹ Kinh tế chính trị, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Tiếng Anh, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trung từng có thời gian dài công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ) và trải qua nhiều vị trí công tác như: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị.

Tháng 1/2019, ông Nguyễn Đức Trung được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2024, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Đến tháng 11/2024, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Ngày 7/11/2025, ông Nguyễn Đức Trung được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu để HĐND TP bầu giữ chức Chủ tịch UBND Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.