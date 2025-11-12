Hà Nội giới thiệu ông Nguyễn Đức Trung để bầu làm Chủ tịch UBND thành phố

(VTC News) -

Chiều 12/11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030).

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn do không đủ điều kiện về độ tuổi tái cử.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Sỹ Thanh do đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Ông Nguyễn Đức Trung, tân Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 (nhân sự do Trung ương giới thiệu).

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội cũng biểu quyết để ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội bầu ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy giữ chức Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Về điều chỉnh cơ cấu Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, tại cơ cấu Phó Chủ tịch UBND thành phố có 3 người, tăng 1 người theo đề án nhân sự đã được phê duyệt; tại cơ cấu bí thư đảng ủy xã, phường, giảm 1 người theo đề án nhân sự đã được phê duyệt.

Dự kiến chiều 13/11, HĐND TP Hà Nội khóa XVI sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có nội dung về công tác nhân sự.