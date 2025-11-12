Hà Nội họp bàn công tác cán bộ, giới thiệu chức danh Chủ tịch UBND thành phố

(VTC News) -

Sáng 12/11, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVIII) họp bàn các nội dung quan trọng về công tác cán bộ và các chương trình, quy chế mang tính định hướng, quyết định cho cả nhiệm kỳ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, chương trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ hai gồm hai nội dung quan trọng.

Hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ, kiện toàn và giới thiệu kiện toàn các chức danh chủ chốt trong lãnh đạo thành phố sau đại hội, gồm: Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và điều chỉnh cơ cấu Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVIII.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu khai mạc hội nghị. (Ảnh: Viết Thành)

Hội nghị họp bàn, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung rất quan trọng, không chỉ định hướng cho trước mắt, mà có tính chất lâu dài cho cả nhiệm kỳ, góp phần cụ thể hóa, tổ chức thực hiện thông suốt, đột phá và có trách nhiệm các quyết sách, nghị quyết chiến lược của Trung ương trên địa bàn Thủ đô.

Nội dung về quy chế và chương trình hoạt động của Ban Chấp hành, gồm: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa XVIII; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XVIII; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII; Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVIII.

Nhóm nội dung thứ hai, về công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy, gồm quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVIII, Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Thành ủy khóa XVIII, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 của Thành ủy khóa XVIII.

Nhóm nội dung thứ ba về phát triển kinh tế - xã hội, gồm việc phân cấp quản lý các lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, phân cấp ủy quyền nhiệm vụ cho cấp xã; chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao.

Quang cảnh hội nghị.

Về công tác kiểm tra, giám sát của Thành ủy, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết, trên cơ sở những quy định mới, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm những tồn tại đã được chỉ ra trong báo cáo tổng kết ngành kiểm tra Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và báo cáo rà soát, tổng kết các vi phạm phổ biến thường gặp qua công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kịp thời cập nhật, bổ sung đầy đủ và xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác.

Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đề nghị hội nghị tập trung thảo luận cho ý kiến trên các nội dung: Việc phân công các nhiệm vụ trong Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát thường xuyên, trong đó chuyển trọng tâm từ kiểm tra xử lý sang giám sát thường xuyên, giám sát từ đầu các nghị quyết, chỉ thị, kết luận nhằm phát hiện những đột phá, sáng tạo hiệu quả cao để nhân rộng và kịp thời nhận diện những việc làm chưa chưa đúng, chậm, muộn để chấn chỉnh, không để sai sót lớn, tạo ra các động lực phát triển chung của thành phố.

Các nội dung kiểm tra, giám sát đã đảm bảo bao quát toàn diện chưa, bám sát được các nhiệm vụ chính trị đề ra theo nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII hay chưa? Có đảm bảo 100% các Đảng ủy trực thuộc thực hiện được công tác giám sát và kiểm tra.

Về kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các đại biểu cho ý kiến cụ thể về số lượng, nội dung cuộc kiểm tra, giám sát trong năm 2026 đã đáp ứng được những yêu cầu đặt ra đối với năm đầu của nhiệm kỳ 2025-2030.