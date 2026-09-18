Ông Nguyễn Văn Chiến, Bùi Hoài Sơn làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

(VTC News) -

Chiều 18/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Hoài Sơn, Ủy viên là đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến. (Ảnh: Báo Hưng Yên)

Tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến sinh năm 1980, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Hán Nôm, Thạc sĩ Hán Nôm.

Ông Nguyễn Văn Chiến có hơn 20 năm công tác ở địa phương và Trung ương, trong đó có 13 năm làm việc tại cơ quan tham mưu, giúp việc Trung ương Đảng. Trước khi trở về Hưng Yên, ông giữ Hàm Vụ trưởng, Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 12/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Văn Chiến về công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên.

Sau khi Hưng Yên và Thái Bình sáp nhập, ông Nguyễn Văn Chiến được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hưng Yên (sau đó là Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên).

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn. (Ảnh: Quốc hội Media)

Tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn sinh năm 1975, quê quán tỉnh Phú Thọ. Ông có trình độ PGS.TS Văn hóa, Thạc sĩ Quản lý di sản và nghệ thuật, Thạc sĩ tiếng Anh, Đại học chuyên ngành Xã hội học. Ông Sơn là đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Ông Bùi Hoài Sơn có nhiều năm công tác tại Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

Từ tháng 7/2021, ông là Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội. Đến tháng 2/2025, ông là Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Với các nhân sự vừa được kiện toàn, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương hiện nay gồm Trưởng ban Trịnh Văn Quyết và các Phó Trưởng ban: Trần Thanh Lâm (Phó Trưởng ban Thường trực), Ngô Đông Hải, Phan Xuân Thủy, Nguyễn Thanh Lâm (kiêm nhiệm), Đỗ Tiến Sỹ (kiêm nhiệm), Lê Quốc Minh (kiêm nhiệm), Vũ Việt Trang (kiêm nhiệm), Nguyễn Văn Chiến, Bùi Hoài Sơn.