Ông Nguyễn Thế Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

(VTC News) -

AChiều 19/9, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề), xem xét, quyết định công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khoá XV, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Vương Quốc Tuấn do Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công công tác khác và bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy theo quy định.

Kết quả, ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Thế Mạnh - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử UBND tỉnh Thái Nguyên)

Ông Nguyễn Thế Mạnh, sinh năm 1972, tại tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ Lý luận chính trị cao cấp, Thạc sĩ Kinh tế.

Ông từng giữ các chức vụ: Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Tháng 2/2025, ông đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Ngày 18/9/2026, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030.