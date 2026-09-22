Ocean City: Thành phố của những giá trị sinh trưởng

(VTC News) -

Một đại đô thị có khả năng tự tạo sức sống

Tọa lạc trên hành lang Hà Nội - Hưng Yên, tâm điểm của tứ giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh - Bắc Ninh, Ocean City đang hình thành một không gian đô thị quy mô gần 1.200ha. Tại đây, nơi ở được đặt trong cùng một hệ sinh thái với giáo dục, y tế, thương mại, văn phòng, vui chơi giải trí và các không gian công cộng.

Đó cũng là nền tảng của mô hình Live - Work - Play: cư dân có thể sống, làm việc, học tập, mua sắm và tận hưởng dịch vụ trong cùng một quần thể. Khi các chức năng đô thị cùng hiện diện, nhu cầu sử dụng được tạo ra liên tục, giúp giá trị của bất động sản gắn với một hệ sinh thái đang vận hành thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng về tương lai.

Trên quy mô gần 1.200ha của Ocean City, hệ sinh thái tiện ích của Ocean City đã vận hành hoàn chỉnh, đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân.

Từ khoảng 14.000 căn đã có người về ở năm 2023, đến năm 2026, Ocean City ghi nhận hơn 30.000 căn có người ở, bao gồm cả thuê ở. Sự gia tăng này kéo theo một thị trường tiêu dùng ngày càng rõ nét, từ ăn uống, mua sắm, giáo dục, chăm sóc sức khỏe đến vui chơi, giải trí.

Cộng đồng cư dân càng lớn, thị trường dành cho các tuyến phố thương mại càng có cơ sở phát triển. Sự hiện diện của chuyên gia, doanh nhân, trí thức và cư dân quốc tế tiếp tục mở rộng nhu cầu đối với các dịch vụ có chất lượng và tính chuyên biệt cao.

Hệ sinh thái giáo dục với Vinschool, Brighton College Vietnam cùng các lựa chọn trường học khác và Đại học VinUni tạo thêm một lớp nhu cầu ổn định cho đại đô thị. Vinmec Ocean Park 2 bổ sung năng lực chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ngay trong quần thể. Trong khi đó, hệ thống công viên, mặt nước và hơn 100 công viên nội khu tạo nên không gian sinh hoạt thường xuyên cho nhiều thế hệ.

Với người mua nhà, những yếu tố này có ý nghĩa thực tế: một tài sản nằm trong cộng đồng đang tăng trưởng sẽ có nhiều công năng hơn để phục vụ cuộc sống, từ ở, học tập, làm việc đến kinh doanh hoặc cho thuê tùy từng loại hình.

Nếu cư dân tạo nên nhu cầu thường xuyên, các điểm đến thương mại và giải trí mở rộng thêm dòng khách. VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park, Grand World đưa Ocean City trở thành điểm đến trải nghiệm, mua sắm, tận hưởng của cả cư dân lẫn khách bên ngoài.

Hai dòng người tạo ra hai nhịp tiêu dùng: nhu cầu lặp lại của cộng đồng cư dân và nhu cầu trải nghiệm của khách ghé thăm. Đây là nền tảng để các hoạt động thương mại phát triển, góp phần gia tăng khả năng khai thác cũng như tính thanh khoản của tài sản.

Các khu phố thương mại phục vụ nhu cầu thường nhật của cư dân, đồng thời đón dòng khách đến vui chơi, trải nghiệm, tạo sức sống sôi động cho đại đô thị.

Song song với đó, hệ thống văn phòng với TechnoPark Tower mở thêm không gian làm việc ngay trong lòng đô thị. Khi nơi ở và nơi làm việc ngày càng gần nhau, Ocean City có thêm điều kiện hình thành một trung tâm kinh doanh mới ở phía Đông Hà Nội.

Đó là vòng tuần hoàn quan trọng của một đô thị trưởng thành: cư dân tạo nhu cầu - doanh nghiệp tạo dịch vụ - dịch vụ thu hút dòng người - dòng người tiếp tục tạo thêm cơ hội kinh doanh và việc làm.

Giá trị tài sản liên tục được bồi đắp cùng nhịp phát triển đô thị

Với bất động sản, “sinh trưởng” không đơn thuần là sự gia tăng về quy mô công trình. Quan trọng hơn là khả năng mở rộng công năng và nhu cầu sử dụng theo thời gian.

Ocean City đang hội tụ những yếu tố đó trên một nền tảng ngày càng hoàn chỉnh: cộng đồng cư dân hiện hữu lên tới gần 150.000 người, hệ sinh thái giáo dục - y tế - thương mại - giải trí, không gian văn phòng, cảnh quan xanh đã đi vào vận hành và hạ tầng kết nối nội đô - liên vùng ngày càng mở rộng.

Cộng đồng hiện hữu, tiện ích đã vận hành và khả năng kết nối liên tục được mở rộng cùng tạo nền tảng cho giá trị cho bất động sản Ocean City.

Đáng chú ý, quỹ biệt thự trực tiếp từ chủ đầu tư hiện chỉ còn dưới 5%, cho thấy phần lớn nguồn cung đã được thị trường hấp thụ. Từ đó, giá trị của tài sản còn đến từ sự khan hiếm, trong khi nhu cầu ở, đầu tư kinh doanh và khai thác thực tế vẫn liên tục tăng lên.

Với người mua bất động sản, sở hữu nhà tại Ocean City là nắm giữ tài sản hữu hạn trong một đô thị đang tiếp tục phát triển về quy mô, cộng đồng và hoạt động kinh tế.

Khi các dự án hạ tầng chiến lược phía Đông Hà Nội như Vành đai 4, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi, sân bay quốc tế Gia Bình… đồng loạt về đích trong năm 2027 - 2028, đồng thời, ngày càng nhiều người sống, làm việc và trải nghiệm tại Ocean City, những giá trị mới có thêm điều kiện hình thành quanh mỗi tài sản.

Đó chính là ý nghĩa của một “thành phố của những giá trị sinh trưởng”, nơi giá trị của bất động sản được đặt trong một hệ sinh thái có khả năng tự tạo sức sống, tự mở rộng công năng và tiếp tục bồi đắp theo thời gian.