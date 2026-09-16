Gần 150.000 cư dân gia tăng lực đẩy cho thanh khoản thấp tầng Ocean City

(VTC News) -

Người mua tiếp theo có thể đến từ chính cộng đồng hiện hữu

Khi cân nhắc một tài sản lớn, người mua thường nghĩ tới cả ngày nhận nhà lẫn khả năng chuyển nhượng về sau khi có nhu cầu. Ngoài giá và vị trí, câu hỏi thiết thực là ai sẽ cần căn nhà ấy trong tương lai?

Tại một đại đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân và các hoạt động kinh tế - xã hội, chân dung người sử dụng tiếp theo có thể được nhận diện rõ hơn.

Với Ocean City phía Đông Hà Nội, đó có thể là gia đình cần thêm phòng khi con lớn, người đang sống tại căn hộ muốn có thêm khoảng sân riêng, hay chủ doanh nghiệp muốn đưa gia đình về gần nơi làm việc. Họ tìm kiếm những công năng cụ thể: không gian cho ông bà, sự riêng tư cho gia đình, môi trường học tập cho trẻ hay thuận tiện trong sinh hoạt.

Cộng đồng hiện hữu tạo nguồn cầu an cư và nâng cấp không gian sống ngay trong Ocean City.

Đến thời điểm hiện tại, Ocean City đã có gần 150.000 cư dân. Riêng tại Vinhomes Ocean Park 2, số căn thấp tầng đã về ở, bao gồm cho thuê đã tăng từ gần 1.900 căn năm 2024 lên hơn 5.500 căn năm 2026. Con số này cho thấy ngày càng nhiều sản phẩm thấp tầng được đưa vào sử dụng, đồng thời hình thành cộng đồng cư dân thực tế ngay trong đại đô thị.

Với những người đã quen trường học, đường đi, tiện ích và cộng đồng hàng xóm, nhu cầu nâng cấp chỗ ở có thể tiếp tục phát sinh ngay trong đô thị. Từ căn liền kề đầu tiên, một gia đình có thể chuyển sang biệt thự song lập hoặc đơn lập khi cần thêm không gian, trong khi vẫn duy trì những kết nối quen thuộc. Sự đa dạng sản phẩm vì thế mở rộng khả năng đáp ứng nhu cầu ở theo từng giai đoạn cuộc sống.

Trường học, bệnh viện và trung tâm thương mại đã vận hành cũng giúp người mua đánh giá tài sản bằng trải nghiệm trực tiếp. Họ có thể thử hành trình đưa con đi học, tìm hiểu dịch vụ, quan sát nhịp sống và khu dân cư ở nhiều thời điểm. Những dữ liệu đến từ đời sống thực giúp người mua có thêm cơ sở để đưa ra quyết định.

Nhiều nhu cầu sử dụng cùng nâng đỡ sức hấp dẫn của tài sản

Nguồn cầu của nhà thấp tầng Ocean City không chỉ đến từ người mua để ở. Thị trường cho thuê cũng có thể tiếp cận nhiều nhóm khách với nhu cầu cụ thể: gia đình muốn trải nghiệm môi trường sống trước khi mua, chuyên gia làm việc tại khu vực phía Đông hay người cần một nơi ở trong một giai đoạn nhất định.

Sự hiện diện của hệ thống giáo dục, y tế và không gian làm việc trong quần thể tạo cơ sở để phát triển dịch vụ nhà ở phục vụ các nhóm này. Với căn nhà được hoàn thiện phù hợp, chủ sở hữu có thể xây dựng phương án cho thuê dài hạn dựa trên nhu cầu sử dụng và khả năng chi trả của khách hàng mục tiêu.

Ở nhóm sản phẩm thương mại, chính cộng đồng cư dân là nguồn khách quan trọng cho nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, dịch vụ chăm sóc cá nhân và các hoạt động phục vụ gia đình. Một tuyến phố nằm gần khu ở có thể hình thành nhu cầu lặp lại hàng ngày, từ đó giúp chủ kinh doanh xây dựng tệp khách quen và điều chỉnh sản phẩm, dịch vụ theo thực tế.

Nhu cầu tiêu dùng thường nhật mở ra cơ hội khai thác dịch vụ tại những tuyến phố trong đại đô thị.

Nguồn khách đến vui chơi, thưởng thức nghệ thuật, tham gia sự kiện tại VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park, Grand World, Vinpearl Theatre Ocean City bổ sung một lớp nhu cầu khác. Những chuyến đi của gia đình, nhóm bạn có thể kéo theo chi tiêu cho ăn uống và lưu trú. Đây là cơ sở để triển khai các mô hình kinh doanh gắn với trải nghiệm điểm đến.

Sự kết hợp giữa nhu cầu nội khu và khách bên ngoài mở ra nhiều hướng khai thác cho từng loại tài sản. Nhà gần trường có thể phù hợp với khách thuê gia đình; shophouse ở vị trí thuận tiện có thể phục vụ hoạt động thương mại; biệt thự với không gian riêng đáp ứng nhóm khách đề cao chất lượng sống.

Công năng đa dạng, chất lượng hoàn thiện và vị trí phù hợp giúp nhà thấp tầng Ocean City tiếp cận các nhóm khách mua, thuê khác nhau.

Với người tìm kiếm tài sản có thể đồng hành lâu dài, Ocean City mang đến một cơ sở dễ nhận diện: nhu cầu xuất phát từ cuộc sống đang diễn ra. Từ gia đình cần thêm không gian đến cửa hàng cần khách quen, những chuyển động thường ngày góp phần nuôi dưỡng sức mua. Đây là nền tảng góp phần duy trì sức hấp dẫn và hỗ trợ thanh khoản cho thị trường thấp tầng tại Vinhomes Ocean Park 2 và 3.