Kỳ dị 600m đường giữa Hà Nội nát tươm như ruộng, chằng chịt ổ voi, ổ gà

Dự án Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng, quy mô 11 ha, được UBND TP Hà Nội giao cho Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội (HANHUD) làm chủ đầu tư từ năm 2001, từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn phát triển hạ tầng phía Nam Thủ đô. Tuy nhiên, sau hơn hai thập kỷ, dự án vẫn dang dở, nhiều hạng mục hạ tầng chưa được hoàn thiện, khiến người dân quanh khu vực không khỏi thất vọng.
Một trong số những hạng mục bị “đắp chiếu” lâu nhất là tuyến đường nối từ đường Nguyễn Cảnh Dị đến cầu Định Công, thuộc dự án Bắc Đại Kim mở rộng.
Dự án đã kéo dài gần 24 năm nhưng vẫn chưa thể hoàn thành, trong đó đoạn đường nội bộ Nguyễn Cảnh Dị kéo dài chưa được thi công chủ yếu do vướng mắc giải phóng mặt bằng, khiến toàn bộ hạ tầng bị trì hoãn và xuống cấp nghiêm trọng.
Tuyến phố này có mặt cắt rộng 4 làn xe, lưu lượng phương tiện đông đúc hằng ngày. Thế nhưng, đoạn từ khu đô thị Đại Kim đến cầu Định Công hiện là một trong những tuyến đường xấu, đầy bụi bặm và hư hỏng nặng nhất nhì Hà Nội.
Mặt đường chằng chịt ổ voi, ổ gà, sụt lún, khiến việc đi lại của người dân trở nên khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.
Do không có hệ thống thoát nước, sau mỗi trận mưa, hàng trăm vũng nước đọng xuất hiện dọc tuyến đường, biến đoạn phố thành một bãi bùn lầy. Anh Quang, một người dân sống gần khu vực, chia sẻ: “Mỗi lần mưa là tôi phải đi vòng vòng, tránh ổ gà, ổ voi, thật sự rất căng thẳng, nhất là lúc trời tối.”
Nhiều ô tô gầm thấp đi qua phải cực kỳ cẩn trọng, còn xe máy thì tài xế liên tục tránh các hố sâu nguy hiểm.
Ngoài vấn đề nguy hiểm giao thông, đời sống kinh doanh cũng bị ảnh hưởng. Nhiều cửa hàng, kho xưởng dọc đường đã phải đóng cửa vì việc đi lại khó khăn, bụi bặm bẩn thỉu khiến khách hàng ngại vào.
Thậm chí, một số đoạn đường hiện còn biến thành bãi tập kết rác lộ thiên kéo dài hàng chục mét, gây ô nhiễm và mùi khó chịu.
"Trời nắng thì bụi mù mịt, trời mưa bùn bắn tung tóe. Người dân sinh sống ở đây rất bức xúc vì tình trạng này kéo dài quá lâu”, chị Lan, chủ một cửa hàng tạp hoá trên địa bàn phường Định Công nói.
Trước đó, ngày 7/7/2025, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản số 10357/VP-ĐT, truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn, cho phép HANHUD nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án.
Đồng thời, UBND TP yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với UBND phường Định Công khẩn trương hoàn thiện thủ tục để triển khai thi công hạ tầng, đặc biệt là tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài.
