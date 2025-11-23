Kỳ dị 600m đường giữa Hà Nội nát tươm như ruộng, chằng chịt ổ voi, ổ gà

Dự án Khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng, quy mô 11 ha, được UBND TP Hà Nội giao cho Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội (HANHUD) làm chủ đầu tư từ năm 2001, từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn phát triển hạ tầng phía Nam Thủ đô. Tuy nhiên, sau hơn hai thập kỷ, dự án vẫn dang dở, nhiều hạng mục hạ tầng chưa được hoàn thiện, khiến người dân quanh khu vực không khỏi thất vọng.