Tin nóng

Nước sông Bùi vượt báo động 3, nhiều xã ngoại thành Hà Nội chìm trong biển nước

Thứ Tư, 01/10/2025 17:35:13 +07:00

(VTC News) - Hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn, nước sông Bùi vượt báo động 3, nhiều hộ dân vùng “rốn lũ” ngoại thành Hà Nội khẩn trương di dời tài sản.

Video: Nước sông Bùi vượt báo động 3, nhiều xã ngoại thành Hà Nội chìm trong biển nước

Nước sông Bùi vượt báo động 3, nhiều xã ngoại thành Hà Nội chìm trong biển nước - 1

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), những ngày qua mưa lớn khiến nước sông Bùi (Hà Nội) dâng vượt mức báo động 3.

Nước sông Bùi vượt báo động 3, nhiều xã ngoại thành Hà Nội chìm trong biển nước - 2

Sáng 1/10, mực nước sông Bùi đạt 7,15 m, cao hơn báo động 3 là 0,15 m. Ngoài đê Bùi 1 qua xã Xuân Mai và Trần Phú, nước lũ cuồn cuộn dâng sát bờ, nhiều đoạn trũng được gia cố bằng bao tải cát.

Nước sông Bùi vượt báo động 3, nhiều xã ngoại thành Hà Nội chìm trong biển nước - 3

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 1/10, xã Trần Phú (Hà Nội) bị bủa vây bởi nước lũ.

Nước sông Bùi vượt báo động 3, nhiều xã ngoại thành Hà Nội chìm trong biển nước - 4
Nước sông Bùi vượt báo động 3, nhiều xã ngoại thành Hà Nội chìm trong biển nước - 5

Người dân xã Trần Phú cho biết, đây là lần thứ 2 trong năm họ cùng các xã Quảng Bị phải chạy lũ do nước sông Bùi dâng.

Nước sông Bùi vượt báo động 3, nhiều xã ngoại thành Hà Nội chìm trong biển nước - 6

Do mưa lớn kéo dài vì ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10, căn nhà của ông Nguyễn Văn Quay (xã Trần Phú, Hà Nội) bị nước ngập cao gần 1m. "Mưa lớn từ ngày 30/9, khiến nước sông Bùi dâng cao, tràn vào nhà tôi ngập gần 1m, Hiện tại gia đình đã sơ tán các con ra khỏi vùng ngập để đảm bảo an toàn, đồng thời kê cao vật dụng trong nhà nhằm hạn chế thiệt hại" ông Quay nói.

Nước sông Bùi vượt báo động 3, nhiều xã ngoại thành Hà Nội chìm trong biển nước - 7

Lo lắng vì nước lũ sông Bùi tiếp tục dâng, bà Đỗ Thị Dương kể: “Trưa 30/9, khi nước tràn vào nhà, tôi cùng con trai vội dọn dẹp đồ đạc tầng 1, chỉ mong lũ không dâng thêm để sớm trở lại cuộc sống bình thường.”

Nước sông Bùi vượt báo động 3, nhiều xã ngoại thành Hà Nội chìm trong biển nước - 8

Hiện nhiều hộ dân ở vùng “rốn lũ” tất bật kê cao, dọn dẹp đồ đạc nhằm tránh hư hỏng.

Nước sông Bùi vượt báo động 3, nhiều xã ngoại thành Hà Nội chìm trong biển nước - 9

Tại xã Trần Phú, những ngôi nhà khang trang được xây cao cũng đã bị nước dâng tới bậc thềm.

Nước sông Bùi vượt báo động 3, nhiều xã ngoại thành Hà Nội chìm trong biển nước - 10
Nước sông Bùi vượt báo động 3, nhiều xã ngoại thành Hà Nội chìm trong biển nước - 11

Vật nuôi, chuồng trại được người dân di chuyển lên cao để tránh nước lũ tiếp tục dâng.

Nước sông Bùi vượt báo động 3, nhiều xã ngoại thành Hà Nội chìm trong biển nước - 12

Tương tự xóm Đồng Dâu (xã Quảng Bị), người dân cũng đang bị nước lũ bao vây tứ bề.

Nước sông Bùi vượt báo động 3, nhiều xã ngoại thành Hà Nội chìm trong biển nước - 13

Người dân nơi đây sử dụng thuyền làm phương tiện di chuyển trong những ngày này.

Nước sông Bùi vượt báo động 3, nhiều xã ngoại thành Hà Nội chìm trong biển nước - 14

Ông Lê Quý Lân (xóm Đồng Dâu, xã Quảng Bị) cho biết, từ ngày 29/9 nước dâng hơn 1m khiến việc đi lại khó khăn: “Do ngập sâu, bà con gặp nhiều trở ngại trong sinh hoạt. Mong chính quyền sớm hỗ trợ nâng cấp đường để không còn ngập mỗi khi bão về.”

Nước sông Bùi vượt báo động 3, nhiều xã ngoại thành Hà Nội chìm trong biển nước - 15
Nước sông Bùi vượt báo động 3, nhiều xã ngoại thành Hà Nội chìm trong biển nước - 16

Minh Đức
Thêm thông tin
Bình luận
vtcnews.vn