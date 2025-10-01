Video: Nước sông Bùi vượt báo động 3, nhiều xã ngoại thành Hà Nội chìm trong biển nước
Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), những ngày qua mưa lớn khiến nước sông Bùi (Hà Nội) dâng vượt mức báo động 3.
Sáng 1/10, mực nước sông Bùi đạt 7,15 m, cao hơn báo động 3 là 0,15 m. Ngoài đê Bùi 1 qua xã Xuân Mai và Trần Phú, nước lũ cuồn cuộn dâng sát bờ, nhiều đoạn trũng được gia cố bằng bao tải cát.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 1/10, xã Trần Phú (Hà Nội) bị bủa vây bởi nước lũ.
Người dân xã Trần Phú cho biết, đây là lần thứ 2 trong năm họ cùng các xã Quảng Bị phải chạy lũ do nước sông Bùi dâng.
Do mưa lớn kéo dài vì ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10, căn nhà của ông Nguyễn Văn Quay (xã Trần Phú, Hà Nội) bị nước ngập cao gần 1m. "Mưa lớn từ ngày 30/9, khiến nước sông Bùi dâng cao, tràn vào nhà tôi ngập gần 1m, Hiện tại gia đình đã sơ tán các con ra khỏi vùng ngập để đảm bảo an toàn, đồng thời kê cao vật dụng trong nhà nhằm hạn chế thiệt hại" ông Quay nói.
Lo lắng vì nước lũ sông Bùi tiếp tục dâng, bà Đỗ Thị Dương kể: “Trưa 30/9, khi nước tràn vào nhà, tôi cùng con trai vội dọn dẹp đồ đạc tầng 1, chỉ mong lũ không dâng thêm để sớm trở lại cuộc sống bình thường.”
Hiện nhiều hộ dân ở vùng “rốn lũ” tất bật kê cao, dọn dẹp đồ đạc nhằm tránh hư hỏng.
Tại xã Trần Phú, những ngôi nhà khang trang được xây cao cũng đã bị nước dâng tới bậc thềm.
Vật nuôi, chuồng trại được người dân di chuyển lên cao để tránh nước lũ tiếp tục dâng.
Tương tự xóm Đồng Dâu (xã Quảng Bị), người dân cũng đang bị nước lũ bao vây tứ bề.
Người dân nơi đây sử dụng thuyền làm phương tiện di chuyển trong những ngày này.
Ông Lê Quý Lân (xóm Đồng Dâu, xã Quảng Bị) cho biết, từ ngày 29/9 nước dâng hơn 1m khiến việc đi lại khó khăn: “Do ngập sâu, bà con gặp nhiều trở ngại trong sinh hoạt. Mong chính quyền sớm hỗ trợ nâng cấp đường để không còn ngập mỗi khi bão về.”
