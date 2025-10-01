Cập nhật những điểm còn ngập ở Hà Nội

(VTC News) -

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đến sáng 1/10, mực nước các sông, hồ nội đô vẫn ở ngưỡng cao.

Tính đến 6h, tại sông Tô Lịch (Hoàng Quốc Việt) là 5,14m; Hồ Tây 6,25m; Hồ Hoàn Kiếm 8m (vượt mực nước khống chế là 7,70m).

Tại nhiều điểm úng ngập, nước đã rút. Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố vẫn còn nhiều điểm ngập.

Cụ thể, tại lưu vực sông Nhuệ, ngập tại đường Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phú Xá, hầm chui Đại lộ Thăng Long số 5,6 Km9+656, ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa, Quyết Thắng…

Tại lưu vực sông Tô Lịch, giao thông cơ bản bảo đảm, còn đọng nước tại phố Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chính…

Tại lưu vực Tả Hồng, ngập tại Hoàng Như Tiếp, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Ngọc Lâm.

Phố Ngọc Lâm sáng nay nước vẫn ngập.

Thiệt hại do mưa lớn bước đầu được thống kê như cân điện tử tại Bãi C Yên Sở bị sét đánh hỏng, may mắn không gây thiệt hại về người.

Lan can hồ Định Công đoạn giáp đường Trịnh Đình Cửu bị sụt lở hiện đã được đóng cọc căng dây cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngoài ra, một số trạm bơm phải dừng hoạt động, tháo bơm do mực nước dâng cao như trạm bơm hồ Đống Đa, hồ Đền Lừ, hồ Xã Đàn, hồ Thành Công, Phan Văn Trường…

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, hôm nay Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Do đó, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng bám sát hiện trường, xử lý úng ngập.