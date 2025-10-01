Dự báo thời tiết và tình hình úng ngập của Hà Nội ngày 1/10

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn đã phát đi bản tin mưa lớn nhiều nơi và dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/10.

Khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra (phường Phú Thượng, Hà Nội) sáng nay vẫn ngập sâu.

Theo đó, đêm qua và sáng sớm nay (1/10), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Bắc Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 30/9 đến 3h ngày 1/10 có nơi trên 80mm như: trạm Hồ Thầu 1 (Tuyên Quang) 88.2mm, trạm Chiềng Nơi (Sơn La) 90.5mm, trạm Giao An (Thanh Hóa) 123.4mm, trạm Tam Hợp 2 (Nghệ An) 154.2mm…

Dự báo, ngày và đêm 1/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn hơn 80mm/3h. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tại Hà Nội, sáng nay nhiều nơi đã hửng nắng. Tuy nhiên theo dự báo thời tiết 1/10 vẫn có mây, sáng và đêm có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nền nhiệt trung bình dao động thấp nhất 24-26°C, cao nhất 29-31°C.

Tình hình ngập úng tại Hà Nội

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đến sáng 1/10, mực nước các sông, hồ nội đô vẫn ở ngưỡng cao.

Tính đến 6h, tại sông Tô Lịch (Hoàng Quốc Việt) là 5,14m; Hồ Tây 6,25m; Hồ Hoàn Kiếm 8m (vượt mực nước khống chế là 7,70m). Tuy nhiều nơi nước đã rút (so với hôm qua 30/9), tuy nhiên toàn TP vẫn còn nhiều điểm ngập.

Tại lưu vực sông Nhuệ, ngập tại đường Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, Võ Chí Công, Phú Xá, hầm chui Đại lộ Thăng Long số 5,6 Km9+656, ngã ba Tổng cục V, Cầu Bươu, Triều Khúc, Yên Nghĩa, Quyết Thắng…

Tại lưu vực sông Tô Lịch, còn đọng nước tại phố Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chính…

Tại lưu vực Tả Hồng, ngập tại Hoàng Như Tiếp, Cổ Linh, Đàm Quang Trung, Ngọc Lâm.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, hôm nay Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Do đó, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, bố trí lực lượng bám sát hiện trường, xử lý úng ngập.