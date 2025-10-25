Dàn MC VTV dẫn chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 là ai?

(VTC News) -

Trận chung kết năm thứ 25 của Đường lên đỉnh Olympia diễn ra sáng 26/10, quy tụ 4 “nhà leo núi” xuất sắc nhất: Lê Quang Duy Khoa (THPT Chuyên Quốc học Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè – Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (THPT Chuyên Lê Quý Đôn – Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam).

Năm nay, các điểm cầu ngoài trời tiếp tục được tổ chức tại những địa danh mang tính biểu trưng: Cổng Đoan Môn – Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội), Công viên Lạc Hồng (Đồng Tháp), Nhà hát Sông Hương (Huế) và Quảng trường 2/4 (Khánh Hòa).

Cùng với bốn điểm cầu sôi động là sự góp mặt của dàn MC quen thuộc, mỗi người một phong cách, góp phần “truyền lửa” cho hàng triệu khán giả truyền hình.

MC Đức Bảo – gương mặt kỳ cựu tại điểm cầu Huế

MC Đức Bảo (SN 1987) sẽ đảm nhiệm điểm cầu Nhà hát Sông Hương (Huế). Từng dẫn Chúng tôi là chiến sĩ, Cà phê sáng với VTV3 và nhiều chương trình quốc gia, anh được yêu thích bởi lối dẫn chuẩn mực, duyên dáng và khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát.

MC Đức Bảo.

Là cựu học sinh THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, tốt nghiệp ngành Điện tử – Viễn thông (ĐH Bách Khoa Hà Nội), Đức Bảo là minh chứng cho hành trình “rẽ ngang” thành công sang truyền hình.

Giải Nhất “Én Vàng 2013” giúp anh khẳng định vị thế MC chuyên nghiệp. Đây là lần thứ 5 Đức Bảo góp mặt trong chung kết Olympia – một “gương mặt vàng” trong đội hình dẫn điểm cầu.

MC Công Tố trở lại điểm cầu Khánh Hòa

Sau lần dẫn chung kết năm 2024, MC Công Tố (SN 1991) tiếp tục đồng hành tại điểm cầu Khánh Hòa – Quảng trường 2/4. Là gương mặt MC quen thuộc của Bữa trưa vui vẻ, Ghế không tựa, Chung cư 22+, anh được yêu mến nhờ phong cách dẫn trẻ trung, thông minh và duyên dáng.

MC Công Tố.

Tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Công Tố sớm khẳng định tên tuổi và từng giành giải MC Ấn tượng – Ấn tượng VTV 2014. Sự trở lại lần này của anh hứa hẹn đem đến không khí bùng nổ và đầy năng lượng cho điểm cầu miền Trung.

MC Huyền Trang “Mù Tạt” dẫn điểm cầu Hà Nội

MC Huyền Trang (SN 1993) được khán giả biết đến với nickname Mù Tạt sẽ dẫn điểm cầu Hà Nội tại Cổng Đoan Môn – Hoàng Thành Thăng Long. Nữ MC gắn bó với các chương trình Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần hay Trời sinh một cặp. Cô ghi dấu ấn bởi phong cách dẫn hóm hỉnh, năng động và gần gũi.

MC Huyền Trang ''Mù Tạt''.

Dù học ngành Quản trị Kinh doanh, Huyền Trang lại bén duyên truyền hình và nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích. Cô cũng từng tham gia diễn xuất trong các phim nổi bật như Mê cung, 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen...

Sau lần dẫn điểm cầu Hải Phòng năm 2023, sự trở lại tại Hà Nội năm nay hứa hẹn sẽ khiến bầu không khí thêm phần sôi động.

MC Phí Linh lần đầu dẫn điểm cầu Đồng Tháp

Lần đầu tiên đảm nhận vai trò MC trong trận chung kết Olympia, MC Phí Linh (SN 1989) sẽ dẫn điểm cầu Đồng Tháp – Công viên Lạc Hồng. Nữ BTV nổi tiếng của VTV từng dẫn Giọng hát Việt, Quán âm nhạc, Gương mặt mới,Thời trang và cuộc sống… và từng đạt Á quân Cầu Vồng 2012.

MC Phí Linh.

MC Phí Linh tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, nổi bật bởi phong cách dẫn song ngữ duyên dáng, thông minh và bản lĩnh sân khấu. Lần “debut” tại Olympia này hứa hẹn sẽ mang tới làn gió mới, tiếp thêm năng lượng cho các cổ động viên miền Tây.

Bộ đôi Khánh Vy – Ngọc Huy tại trường quay S14

Tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam, BTV Ngọc Huy và BTV Khánh Vy tiếp tục đảm nhiệm vai trò dẫn chính.

Ngọc Huy (SN 1988) là cựu học sinh chuyên Toán – Tin, THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, tốt nghiệp Học viện Ngoại giao. Anh nổi tiếng với phong cách dẫn dí dỏm, linh hoạt và được các thí sinh yêu mến gọi vui là “vựa muối” nhờ khả năng khuấy động không khí trường quay.

Bộ đôi MC Khánh Vy - Ngọc Huy.

Khánh Vy (SN 1999) là MC trẻ nhất trong chương trình. Cô là cựu học sinh THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), tốt nghiệp loại Giỏi Học viện Ngoại giao và giành học bổng toàn phần Thạc sĩ của Chính phủ Anh năm 2023.

Với khả năng nói lưu loát 7 ngoại ngữ, phong cách dẫn tự nhiên, truyền cảm, cô là biểu tượng của thế hệ MC trẻ tài năng, năng động và học vấn cao.