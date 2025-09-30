Khởi tố Phó Tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức Mai Anh Tuyên

(VTC News) -

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đang điều tra vụ án Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Công ty Thiên Minh Đức) và các đơn vị liên quan.

Mở rộng điều tra vụ án, ngoài hành vi phạm tội của 7 bị can đã khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra làm rõ dấu hiệu phạm tội của một số đối tượng liên quan.

Ngày 24/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Mai Anh Tuyên, Phó Tổng giám đốc Công ty Thiên Minh Đức về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Bị can Mai Anh Tuyên, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 người thuộc Công ty Thiên Minh Đức, gồm: Nguyễn Thị Thanh Hải, (kế toán) về tội Tham ô tài sản, Phạm Thị Quỳnh Trang (kế toán) Lê Khắc Duẩn (kinh doanh), Dương Thị Thanh Hương (kế toán), Lê Thị Ngọc Lan (thủ quỹ), Nguyễn Trường Sơn (nhân viên chi nhánh Hải Phòng); Chu Việt Hùng (nhân viên chi nhánh Hải Phòng) về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan.

Trước đó, ngày 18/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức, và Lê Thanh An, Phó tổng giám đốc, về 2 tội danh "Tham ô tài sản" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Cùng bị khởi tố về 2 tội danh trên còn có Nguyễn Thị Bích Liên, kế toán trưởng, và Chu Đức Mạnh, Trưởng phòng Kinh doanh Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Mai Anh Tuyên, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức, bị khởi tố về tội Tham ô tài sản; Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh, và Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH TMTH xăng dầu Việt Trung, cùng bị khởi tố về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".