Nam NSƯT là giọng đọc huyền thoại VTV, từng đóng phi công trong 'Vùng trời'

Gia nhập Đài Truyền hình Việt Nam từ năm 1979, Nghệ sĩ Ưu tú Thanh Hùng dành trọn hơn 20 năm cống hiến với vai trò phát thanh viên Thời sự. Giọng đọc sáng, rõ, chậm rãi và chắc chắn của ông in sâu trong tâm trí khán giả, trở thành biểu tượng tin cậy của truyền hình quốc gia.

Không chỉ gắn bó với Bản tin Thời sự 19h - chương trình chính luận quan trọng nhất của VTV, ông còn tham gia dẫn dắt nhiều chương trình giao lưu, tọa đàm, góp phần định hình phong cách truyền hình hiện đại.

NSƯT Thanh Hùng là MC ''thế hệ vàng'' của truyền hình Việt Nam.

Ở giai đoạn những năm 1980 - 1990, NSƯT Thanh Hùng được nhắc đến như một trong những MC tiêu biểu, “thế hệ vàng” phát thanh viên, nơi mỗi giọng đọc không chỉ truyền tải thông tin mà còn mang sứ mệnh thuyết phục và kết nối hàng triệu khán giả.

Ít ai biết rằng trước khi bén duyên với truyền hình, NSƯT Thanh Hùng từng là giảng viên tại Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp. Với nền tảng rèn luyện kỷ luật trong quân ngũ, ông sớm bộc lộ phong thái chuẩn mực, nghiêm cẩn, yếu tố sau này trở thành thương hiệu trên sóng Thời sự.

Không chỉ vậy, ông còn có trải nghiệm đặc biệt với điện ảnh. Trong bộ phim nhựa Vùng trời – tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Hữu Mai, ông vào vai anh phi công Quỳnh. Đây là vai diễn duy nhất nhưng để lại dấu ấn rõ nét, cho thấy sự đa tài và duyên nghệ thuật của ông.

Sau đó, ông công tác tại Truyền hình Quân đội, rồi chuyển về Đài Truyền hình Việt Nam. Từ đây, NSƯT Thanh Hùng bắt đầu hành trình dài hơi của mình trên sóng quốc gia, ghi dấu bằng giọng đọc truyền cảm, chắc chắn và phong thái chuẩn mực.

NSƯT Thanh Hùng từng đóng vai phi công trong bộ phim "Vùng trời".

Nhiều đồng nghiệp nhận xét, NSƯT Thanh Hùng luôn là người “khuôn mẫu” trong nghề. Từ trang phục, dáng ngồi, cách cầm giấy tờ đến nhịp đọc, tất cả đều toát lên sự chuẩn mực, chỉn chu.

Ông không bao giờ cho phép mình tùy tiện, bởi “chỉ một lỗi nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến niềm tin của khán giả”. Chính sự nghiêm túc ấy tạo nên thương hiệu NSƯT Thanh Hùng – giọng đọc vàng, hình mẫu để thế hệ phát thanh viên sau học hỏi.

Công việc phát thanh viên vốn khắt khe, đòi hỏi kỷ luật thép. Ông nhớ lại: “Đi thì sớm, về thì muộn. Gia đình phải cảm thông và ủng hộ thì mới có thể duy trì được lâu dài”. Nhưng chính trong áp lực ấy, ông và đồng nghiệp đã tôi luyện bản lĩnh, sự chỉn chu và tinh thần trách nhiệm cao nhất với nghề.

Trong chương trình Chuyển động 24h phát sóng ngày 4/9 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày phát sóng chương trình đầu tiên của VTV (7/9/1970 – 7/9/2025), khán giả có dịp chứng kiến cuộc hội ngộ của hai PTV huyền thoại: NSƯT Kim Tiến và NSƯT Thanh Hùng.

Trở lại trường quay, NSƯT Thanh Hùng không giấu được xúc động: “Đọc lại những bản tin xưa, tôi thấy như mình vừa sống lại tuổi trẻ. Giọng đọc ấy đã đồng hành cùng tôi suốt nhiều thập kỷ. Bây giờ nghe lại, vừa xúc động, vừa thấy như mới hôm qua”.

NSƯT Thanh Hùng và NSƯT Kim Tiến trong chương trình Chuyển động 24h lên sóng ngày 4/9.

Ông cũng chia sẻ sự choáng ngợp trước thiết bị, công nghệ hiện đại của trường quay ngày nay: “Ngày xưa dẫn trực Thời sự trực tiếp đòi hỏi sự tập trung, tự tin và phản ứng nhanh nhạy. Bây giờ VTV đã phát triển vượt bậc, hiện đại hơn nhiều, chương trình phong phú, hấp dẫn hơn, đưa khán giả gần gũi hơn với truyền hình”.

Đã ngoài 70 tuổi, không còn xuất hiện thường xuyên trên sóng, NSƯT Thanh Hùng vẫn thỉnh thoảng tham dự các sự kiện đặc biệt. Mỗi lần cất giọng, ông vẫn khiến công chúng bồi hồi bởi chất giọng vững vàng, ấm áp.

Ông nói, tình cảm yêu mến của khán giả chính là động lực lớn nhất: “Có một nghề hàng ngày truyền đạt thông tin đến hàng triệu người. Người làm nghề này được nhớ mặt, thuộc tên, quen giọng nói, dù chưa từng gặp mặt nhưng lại thân quen từ lâu… đó chính là nghề dẫn chương trình truyền hình”.

Một trong những kỷ niệm mà ông trân trọng nhất là khi được một khán giả tặng bài thơ ngắn của nhà thơ Phan Cung Đức viết riêng cho ông.

Với ông, người dẫn chương trình không chỉ là “đọc” thông tin, mà quan trọng hơn là giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, đồng thời gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt. Ông luôn nhắc nhở bản thân phải liên tục bổ sung kiến thức, học hỏi để tránh sai sót, nâng cao khả năng truyền tải.