Nộp thêm 1,1 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Kim Tiến không được đề nghị hưởng án treo

(VTC News) -

Chiều 1/10, phiên xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tiếp tục phần tranh luận.

Trước khi VKS nêu lại quan điểm giải quyết vụ án, HĐXX cho biết đến chiều 1/10, các bị cáo đã nộp thêm gần 2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Trong đó, bà Tiến nộp bổ sung 1,1 tỷ đồng, là người nộp số tiền khắc phục thêm nhiều nhất.

Các bị cáo Nguyễn Kim Trung (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) nộp 100 triệu đồng; Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng) nộp 50 triệu đồng; Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Trang thiết bị và Công trình y tế, Bộ Y tế) nộp thêm 120 triệu đồng.

Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Phó Giám đốc Ban Y tế trọng điểm) nộp 170 triệu đồng; Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng SHT) nộp 20 triệu đồng; Trần Văn Sinh (cựu Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) nộp 200 triệu đồng; Lê Văn Cư (cựu Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng) nộp 50 triệu đồng.

Nêu quan điểm giải quyết vụ án sau khi các bị cáo nộp thêm tiền khắc phục hậu quả, VKS đánh giá tại phiên tòa ngày 26/9, cơ quan công tố đã đề nghị giảm án cho nhiều bị cáo.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại toà sơ thẩm.

Tại phiên tòa chiều 30/9, một số bị cáo đã nộp thêm tiền khắc phục hậu quả vụ án. Có bị cáo đã nộp đủ số tiền khắc phục theo phán quyết của bản án sơ thẩm.

Trên cơ sở số tiền các bị cáo nộp thêm để khắc phục hậu quả và thái độ thành khẩn khai báo, VKS cho rằng có căn cứ đề nghị lại mức án đối với các bị cáo.

Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, VKS cho rằng có căn cứ đề nghị giảm án cho bị cáo Trần Văn Sinh (cựu Trưởng phòng, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) từ 24-30 tháng tù so với mức án sơ thẩm.

VKS đề nghị HĐXX phúc thẩm giảm 18-24 tháng tù cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến so với mức án sơ thẩm 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Trong phần luận tội ngày 26/9, đại diện VKS đã đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo đó, VKS đề nghị tòa án chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bà Tiến, giảm án cho bị cáo này từ 6 tháng đến 1 năm tù. Trước đó, bị cáo Tiến bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Đối với kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Tiến, VKS đánh giá, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị tòa sơ thẩm tuyên phạt mức án 6 năm tù, nên không đủ điều kiện để hưởng án treo.

Phía công tố lập luận, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến cung cấp được nhiều văn bản, tài liệu, đơn của cán bộ, công nhân viên cùng người lao động hiện công tác và đã nghỉ hưu trong ngành y…

Trong đơn, những người này đề nghị tòa án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ và áp dụng hình phạt không cách ly ra khỏi đời sống xã hội đối với bà Tiến.

VKS cũng ghi nhận cựu Bộ trưởng Y tế nộp khắc phục xong số tiền liên quan đến hậu quả sai phạm mà cấp sơ thẩm quy kết là 108 tỷ đồng.

9 bị cáo còn lại cũng cung cấp nhiều tài liệu, văn bản liên quan đến quá trình công tác, thành tích, hoàn cảnh gia đình, gia đình có công với cách mạng… để HĐXX xem xét khi lượng hình.

Về hình phạt sơ thẩm, đại diện VKS cho rằng mức án cấp sơ thẩm áp dụng đối với 10 bị cáo đều dưới khung hình phạt truy tố, phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng người.

Tại phiên tòa phúc thẩm, 10 bị cáo đều có thêm tình tiết giảm nhẹ. Trong đó, bà Tiến đã khắc phục toàn bộ số tiền hơn 108 tỷ đồng theo nghĩa vụ được xác định tại bản án sơ thẩm và tiếp tục nộp thêm 1,1 tỷ đồng tại giai đoạn phúc thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, các bị cáo có sai phạm trong quá trình triển khai các dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Ninh Bình, khiến hai dự án đình trệ, kéo dài và gây thất thoát, lãng phí hơn 803,7 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện các dự án, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến có sai phạm trong việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, phương án thiết kế kiến trúc và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Các quyết định này là cơ sở để Ban Y tế trọng điểm triển khai các công việc tiếp theo, dẫn đến những sai phạm được xác định trong vụ án.

Theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm, bị tuyên 13 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp hình phạt 30 năm tù.

Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách Ban Y tế trọng điểm, bị tuyên 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp hình phạt 25 năm tù.

Đối với Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng, cơ quan tố tụng xác định người này nhận 2 triệu USD từ Nguyễn Chiến Thắng để can thiệp, giúp đỡ Bộ Y tế trong quá trình cơ quan này bị kiểm tra tại hai dự án.