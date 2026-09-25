Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khắc phục xong 108 tỷ đồng

(VTC News) -

Ngày 25/9, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Tòa phúc thẩm cho hay, theo các văn bản, tài liệu do luật sư cũng như bị cáo gửi đến, bà Tiến đã khắc phục xong khoản tiền 108 tỷ đồng.

Tòa còn nhận các tài liệu, văn bản khác thể hiện tình tiết giảm nhẹ; văn bản của cá nhân, tổ chức đề nghị xem xét giảm án cho bà Tiến.

Cạnh đó, còn có các tài liệu, văn bản khác thể hiện những tình tiết giảm nhẹ, nhiều văn bản của cá nhân, tổ chức đề nghị xem xét giảm án cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Đồng thời có hai hệ thống lớn là Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cũng có các văn bản gửi đến tòa, nêu về tính cấp thiết khi xây dựng cơ sở 2 của bệnh viện, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực phía Bắc góp phần giảm tải cho cơ sở chính.

Đến nay hai cơ sở đang hoàn thiện phát triển cơ sở vật chất, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã đi vào hoạt động cuối tháng 6. Từ đó, hai đơn vị này xin tòa xem xét khoan hồng cho bà Tiến và các bị cáo.

Ngoài bà Tiến, ông Nguyễn Doãn Tú, cựu Vụ phó Trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế, (bị cấp sơ thẩm tuyên 3 năm tù) cũng đã hoàn thành đủ nghĩa vụ nộp tiền của mình với 29 tỷ đồng.

Tòa phúc thẩm cho hay, 2 bị cáo đều vắng mặt tại tòa, tuy nhiên trong đơn kháng cáo đều xin xem xét cho hưởng án treo và xem xét lại về nghĩa vụ tài chính.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên toà sơ thẩm.

Trước phiên tòa, theo đơn kháng cáo, bà Tiến đề nghị tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng án treo. Bà đồng thời đề nghị xem xét lại phần trách nhiệm dân sự, giảm nghĩa vụ bồi thường hơn 108 tỷ đồng theo phán quyết sơ thẩm.

Trước đó, tháng 5, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm tuyên phạt cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, đồng thời buộc bà Tiến phải nộp 108 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Sau đó, cựu Bộ trưởng Y tế kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, được hưởng án treo và giảm nghĩa vụ bồi thường.

Cùng kháng cáo với cựu Bộ trưởng còn có 9 bị cáo khác. Trong đó, các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế), Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban quản lý dự án y tế trọng điểm). Các bị cáo này đều xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo và xin giảm trách nhiệm bồi thường dân sự.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) kháng cáo toàn bộ bản án, xin giảm nhẹ hình phạt, giảm mức tiền nộp ngân sách.

Bị cáo Tuấn bị Tòa sơ thẩm tuyên phạt tổng cộng 25 năm tù cho hai tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ.

Bị cáo Nguyễn Kim Trung (cựu Phó giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm) kháng cáo xin được hưởng án treo và gỡ phong tỏa tài sản. Bị cáo Trung bị xử phạt 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình triển khai thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đã đề ra.

Hai dự án dừng thi công từ tháng 1/2021 đến hết tháng 12/2024 gây hậu quả thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 803 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến là người đứng đầu Bộ Y tế. Đối với 2 dự án nói trên, quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, cựu Bộ trưởng có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và sai phạm trong việc phê duyệt 2 dự án dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước.

Ngoài ra, quá trình triển khai 2 dự án trên, Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, yêu cầu các nhà thầu phải đưa tiền theo tỷ lệ 5%/số tiền được tạm ứng, thanh toán. Trong đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng đã nhận 51 tỷ đồng và bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn đã nhận 7,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, lợi dụng việc Nguyễn Chiến Thắng sợ bị xử lý do có sai phạm trong quá trình thực hiện dự án, bị cáo Lê Thanh Thiêm đã đưa ra thông tin gian dối, chiếm đoạt 2 triệu USD, tương đương 45,2 tỷ đồng của Nguyễn Chiến Thắng.

Tại phiên sơ thẩm, bà Tiến thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát. Cựu Bộ trưởng cho rằng bản thân đã không làm tốt việc chỉ đạo, kiểm tra để phát hiện sớm những sai phạm trong quá trình thực hiện hai dự án.

Bản án sơ thẩm xác định bà Tiến không trực tiếp gây ra thiệt hại, song những quyết định phê duyệt của cựu Bộ trưởng là tiền đề để cấp dưới thực hiện các bước tiếp theo, dẫn đến sai phạm.

Trong quá trình thực hiện dự án, bà Tiến được xác định đã nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng do cấp dưới đưa. Cựu Bộ trưởng khai không được những người này cho biết nguồn gốc số tiền.