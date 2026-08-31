Những vũ khí, khí tài đặc biệt, xác máy bay B52 tại Bảo tàng Quân khu 3

Xác pháo đài bay B52, máy bay MIG-17 của Mỹ bị bắn rơi hay tên lửa SAM 2, pháo 100-122mm là những hiện vật đặc biệt được trưng bày tại Bảo tàng Quân khu 3.
Khu trưng bày ngoài trời có diện tích 500 m², trưng bày 20 hiện vật, vũ khí có thể khối lớn, phản ảnh đặc thù, thành tích xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân và dân Quân khu 3. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng vũ trang Quân khu 3 đã bắn rơi 1.526 máy bay các loại. Hình ảnh trên đây chỉ là một phần nhỏ xác máy bay Mỹ, thể hiện cho sự thất bại thảm hại của “Không lực Hoa Kỳ”.
Trên ảnh là lựu pháo 105mm M101, là tang vật của quân đội Mỹ, do các chiến sỹ Trung đoàn 64 (Đoàn Đồng Bằng) thu được trong Chiến dịch Triệu Phong - Quảng Trị, tháng 9/1972. Trong chiến dịch, đơn vị đã tiêu diệt 105 lính thủy đánh bộ Mỹ, phá hủy 20 ụ súng, trận địa pháo và hầm ngầm.
Đây là Máy bay MIG-17 của Mỹ bị Trung đoàn Không quân 933 cất cánh từ Sân bay Kiến An (Hải Phòng), phối hợp chiến đấu với lực lượng vũ trang Quân khu 3, bắn rơi trên vùng trời huyện Chí Linh (Hải Dương cũ) năm 1966.
Trong thời kỳ chống chiến trang phá hoại, Đại đội 4 (C4), bộ đội địa phương tỉnh Thái Bình (cũ), đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân đã sử dụng Pháo Cao xạ 40mm BOFORS bắn rơi 7 máy bay Mỹ. Đặc biệt, ngày 7/11/1967, trong vòng 30 phút, đơn vị đã bắn rơi 2 máy bay Mỹ. Đây là trận đánh xuất sắc nhất trong các đơn vị của Quân khu 3.
Pháo 122mm do Trung đoàn Pháo binh Nguyễn Trãi sử dụng bắn cháy tàu chiến Mỹ xâm phạm vùng biển Quân khu 3 năm 1967.
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