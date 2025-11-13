Những người trẻ da nhăn nheo, cổ chảy xệ do suốt ngày cắm mặt vào điện thoại

(VTC News) -

Các thao tác cuộn, vuốt và nhìn chằm chằm vào điện thoại tưởng chừng vô hại nhưng thực tế lại đang âm thầm đẩy nhanh quá trình lão hóa của bạn. Với việc người Mỹ trung bình dành hơn 5 giờ mỗi ngày trước màn hình điện thoại, các chuyên gia cảnh báo rằng “thời gian sử dụng màn hình” đang khiến cơ thể, đặc biệt là vùng cổ, lão hóa nhanh hơn bao giờ hết.

“Cổ công nghệ” – dấu hiệu lão hóa sớm thời kỹ thuật số

Các bác sỹ da liễu gọi hiện tượng “cổ công nghệ” (tech neck) là tình trạng xuất hiện sớm các nếp nhăn và da chảy xệ ở cổ do liên tục cúi đầu về phía trước khi dùng điện thoại, máy tính hoặc thiết bị kỹ thuật số khác.

Tiến sỹ Helen He, đồng giám đốc Trung tâm Da liễu Healthy Skin Mount Sinai-Clinique, giải thích: “Da vùng cổ vốn mỏng và nhạy cảm hơn hầu hết các vùng da khác trên cơ thể. Khi tuổi tác tăng, vùng này đặc biệt dễ nhăn và chảy xệ".

Bà cho biết, ngày càng nhiều bệnh nhân, kể cả người trẻ, đến khám vì lo ngại da cổ nhăn nheo, chảy xệ và xuất hiện các nếp nhăn ngang rõ rệt. Nếu trước đây, các dấu hiệu này chỉ thấy ở người lớn tuổi, thì nay giới trẻ cũng bắt đầu gặp phải.

Việc liên tục cúi cổ về phía trước sẽ khiến nếp nhăn hình thành. (Ảnh: Adobe Stock)

Tiến sỹ Jacob Beer, bác sỹ da liễu tại Florida, cũng xác nhận xu hướng này: “Ở bệnh nhân trẻ và trung niên, chúng tôi nhận thấy đường viền cổ phía trước sâu hơn do kết hợp giữa tổn thương từ ánh nắng mặt trời và việc thường xuyên cúi xuống nhìn thiết bị".

Ngăn ngừa “cổ công nghệ”

Tin tốt là bạn hoàn toàn có thể làm chậm quá trình lão hóa do công nghệ bằng vài thay đổi đơn giản trong sinh hoạt. Trước hết, chú ý tư thế là điều quan trọng nhất. Thay vì cúi đầu xuống, hãy nâng màn hình lên ngang tầm mắt để giảm áp lực lên cổ và hạn chế hình thành nếp nhăn.

Bên cạnh đó, việc chăm sóc da đúng cách cũng giúp cải thiện tình trạng này. Tiến sỹ Helen He khuyến nghị: “Sữa rửa mặt dịu nhẹ, kem dưỡng ẩm và kem chống nắng là những sản phẩm cơ bản không thể thiếu. Ngoài ra, các thành phần như retinoid, peptide, axit hyaluronic và chất chống oxy hóa (vitamin C, E) cũng rất hữu ích".

Theo thời gian, việc nhìn xuống liên tục sẽ kéo căng da và dẫn đến nếp nhăn vĩnh viễn. (Ảnh: Adobe Stock)

Tiến sỹ Beer đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của kem chống nắng cho vùng cổ, khu vực thường bị bỏ quên: “Nhiều bệnh nhân có màu da mặt khác hẳn cổ vì họ chỉ thoa kem chống nắng cho mặt. Hãy dùng sản phẩm có chỉ số SPF từ 30 trở lên, và đừng quên vùng cổ mỗi ngày".

Ngoài ra, việc điều trị sớm các bệnh da liễu như chàm cũng rất cần thiết, bởi những bệnh này có thể làm tổn thương hàng rào bảo vệ da, khiến nếp nhăn trở nên tồi tệ hơn.

Theo các chuyên gia, chăm sóc da và chống nắng là nền tảng trong phòng ngừa và điều trị, nhưng các công nghệ thẩm mỹ hiện đại cũng có thể hỗ trợ hiệu quả.

Tiến sỹ He chia sẻ: “Hiện nay, có nhiều thiết bị sử dụng công nghệ siêu âm hoặc sóng tần số vô tuyến giúp làm săn chắc da, kích thích sản sinh collagen và elastin mới. Các phương pháp này cải thiện rõ rệt tình trạng chảy xệ và nếp nhăn vùng cổ".

Còn tiến sỹ Beer thường sử dụng liệu pháp laser, trong đó laser carbon dioxide là một trong những lựa chọn hiệu quả nhất để làm mịn da và tái tạo tế bào. Đối với những ai muốn có phương pháp nhẹ nhàng hơn, lột da bằng hóa chất bề mặt là lựa chọn phù hợp, với thời gian nghỉ dưỡng ngắn nhưng vẫn mang lại kết quả tinh tế.

Trong trường hợp nếp nhăn hình thành do căng cơ cổ, bác sỹ cho biết có thể dùng botox để thư giãn cơ, giúp cổ trông mượt mà và trẻ trung hơn.

Các phương pháp điều trị chuyên nghiệp, như laser, có thể được sử dụng để giúp làm giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn hiện có.

Ánh sáng xanh cũng gây lão hóa sớm

Không chỉ tư thế, bản thân màn hình điện thoại và máy tính cũng đang khiến da bạn già đi nhanh hơn. Tiến sỹ Beer cho biết: “Tôi nhận thấy nhiều bệnh nhân xuất hiện rõ các vết chân chim quanh mắt, nếp nhăn sâu giữa hai lông mày do nheo mắt khi nhìn màn hình".

Ngoài ra, ông cảnh báo rằng ánh sáng xanh phát ra từ thiết bị điện tử có thể gây tăng sắc tố da và đẩy nhanh lão hóa, tương tự như tác hại của tia UV: “Điều này ảnh hưởng đến mọi loại da, kể cả những người có tông da sẫm hơn".

Không chỉ làm hại da, ánh sáng xanh còn phá vỡ chu kỳ giấc ngủ, khiến da xỉn màu, mắt thâm quầng và giảm khả năng phục hồi collagen, yếu tố quan trọng giúp da săn chắc, đàn hồi.

Để bảo vệ da, tiến sỹ Beer khuyên nên sử dụng kem chống nắng khoáng chất có màu chứa oxit sắt, giúp tăng cường khả năng chống lại ánh sáng xanh. “Những biện pháp bảo vệ này sẽ làm chậm và giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa ở vùng da cổ mỏng manh", ông nhấn mạnh.

Điện thoại thông minh vốn là vật bất ly thân của thời đại, nhưng chính thói quen cuộn, vuốt và nhìn chằm chằm vào màn hình đang khiến làn da bạn già đi từng ngày mà không hay biết.

Các bác sỹ khuyến cáo, muốn trẻ lâu, hãy bắt đầu bằng việc ngẩng đầu lên khỏi màn hình. Vì đôi khi, chỉ một thay đổi nhỏ trong tư thế lại là “bí quyết chống lão hóa” đơn giản và hiệu quả nhất trong thế giới hiện đại.