Sinh viên 19 tuổi bị liệt do suốt ngày cúi gằm mặt xem điện thoại

(VTC News) -

Theo Tin tức Y tế Phúc Kiến, chàng sinh viên năm thứ ba Tiểu Đông ở lại thành phố Tuyền Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) trong kỳ nghỉ hè vừa qua để làm việc. Anh dành nhiều giờ mỗi ngày để rửa bát và lau bàn tại một nhà hàng. Khi trở về ký túc xá, Tiểu Đông luôn cúi gằm mặt vào điện thoại và chơi game, thường kéo dài 2-3 tiếng đồng hồ.

Bố mẹ anh kể lại rằng mặc dù họ đã cảnh báo con mình cảnh giác với thói quen này nhưng Tiểu Đông luôn cảm thấy mình mình còn trẻ nên mọi thứ đều có thể vãn hồi được, cho đến khi phải đi cấp cứu.

Tiểu Đông bị liệt do thói quen cúi mặt xem điện thoại.

Theo bác sỹ Hoàng Khiết Thông, Bệnh viện Đa khoa Tuyền Châu số 1, khi nhập viện, bệnh nhân đã mất cảm giác ở cả hai chân, liệt phần dưới ngực và suy yếu đáng kể các cơ tay. Kết quả khám cho thấy một khối máu tụ lớn trong ống sống giữa đốt sống cổ C4 và T1, gây chèn ép tủy sống. Mặc dù tình trạng chèn ép đã được giải quyết sau phẫu thuật nhưng bệnh nhân sẽ cần phục hồi chức năng lâu dài.

Bác sỹ Hoàng Khiết Thông chỉ ra rằng thói quen cúi đầu trong thời gian dài sẽ gây áp lực lên các cơ ở phía sau cổ cao gấp 3-5 lần trọng lượng của đầu. Nếu các cơ này bị mỏi theo thời gian, áp lực có thể ảnh hưởng trực tiếp đến dây chằng và mạch máu trong ống sống. Các mạch máu dị dạng từ trước dễ bị vỡ gây chảy máu, dẫn đến chèn ép tủy sống cấp tính và trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến liệt suốt đời.

Các bác sỹ cảnh báo rằng cột sống cổ là bộ phận tương đối mỏng manh của cơ thể, tư thế xấu kéo dài sẽ dễ dàng dẫn đến thoái hóa đốt sống cổ. Các triệu chứng thường gặp bao gồm chuột rút cơ, đau nhức, tê bì tay chân và đau lan tỏa. Nếu tủy sống bị chèn ép, bệnh nhân sẽ đi lại loạng choạng và thậm chí bị liệt.

Giới trẻ ngày nay thường cúi mặt vào điện thoại nhiều giờ mỗi ngày.

Bác sỹ Hoàng Khiết Thông cảnh báo rằng với sự gia tăng tần suất sử dụng điện thoại thông minh và máy tính, tỷ lệ mắc bệnh thoái hóa đốt sống cổ đang tăng lên hàng năm. Nếu gặp các dấu hiệu cảnh báo như đau cổ, tê hoặc yếu chân tay, bạn nên lập tức tìm kiếm sự chăm sóc y tế từ bác sĩ chuyên về cột sống thay vì tự ý xoa bóp hoặc bấm huyệt, vì những phương pháp này có thể làm chậm trễ quá trình điều trị.

Bác sỹ cũng khuyến cáo nên duy trì tư thế ngồi và ngủ đúng cách, tránh cúi đầu quá lâu và duy trì sức khỏe cột sống cổ thông qua việc tập thể dục thường xuyên.