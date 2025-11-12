Lá chắn Daily Prevention SPF 50 bảo vệ làn da trước giao mùa

(VTC News) -

Giao mùa chớ bỏ quên làn da bằng kem chống nắng

Thời điểm giao mùa không chỉ thay đổi bầu không khí mà còn tác động trực tiếp lên làn da. Độ ẩm trong không khí giảm khiến da dễ mất nước, khô căng, bong tróc và mất đi độ đàn hồi. Các nghiên cứu da liễu chỉ ra rằng, vào thời điểm này làn da dễ bị mất cân bằng, khiến bề mặt khô căng tức, nhưng bên ngoài lại tiết dầu nhiều hơn, nếp nhăn rõ hơn vì thiếu ẩm và da không còn độ căng mướt.

Quan trọng hơn, nhiều người lầm tưởng rằng mùa thu - đông ít nắng thì có thể bỏ qua kem chống nắng. Nhưng trên thực tế, tia UVA vẫn hoạt động mạnh mẽ quanh năm, xuyên qua mây mù, cửa kính và đi sâu vào lớp trung bì, trở thành “thủ phạm thầm lặng” gây lão hóa sớm và xỉn màu da.

Nếu như mùa hè, kem chống nắng là “lá chắn” khỏi bỏng rát và cháy nắng, thì sang mùa thu - đông. Bức xạ UVA1 với bước sóng dài (340-400nm) có khả năng xuyên sâu, phá hủy cấu trúc collagen và elastin, để lại những tổn thương khó phục hồi.

Vì thế, một sản phẩm vừa bảo vệ mạnh mẽ, vừa cấp ẩm và nuôi dưỡng da chính là chiếc “áo giáp” hoàn hảo cho làn da trong mùa khô lạnh.

ULTRA DEFENSE MOISTURIZER SPF50 chìa khóa bảo vệ da thời tiết giao mùa

𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐌𝐨𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢𝐳𝐞𝐫 𝐒𝐏𝐅 𝟓𝟎 đã vượt qua 4 bài kiểm nghiệm độc lập tại Florida Suncare Testing, Inc. (Hoa Kỳ) - một phòng thí nghiệm chuyên nghiệp trong lĩnh vực chống nắng. Các bài kiểm nghiệm đều dựa trên chuẩn quốc tế ISO và tiêu chuẩn nghiêm ngặt của FDA.

Kết luận từ kiểm nghiệm cho thấy, khả năng bảo vệ của 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐌𝐨𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢𝐳𝐞𝐫 𝐒𝐏𝐅 𝟓𝟎 còn vượt xa hơn những gì đã công bố trước đó nhờ các yếu tố:

Thứ nhất là giúp bảo vệ chuẩn khoa học được thể hiện ở khả năng chống UVA1 dài tới 400nm (chuẩn ISO 24443:2021).

SPF thực tế 58.5, vượt mức công bố SPF50, đạt chuẩn bảo vệ phổ rộng (UVA/UVB). Kháng nước 80 phút, giữ nguyên hiệu quả khi bơi lội, vận động ngoài trời.

Mang đến khả năng tác động nuôi dưỡng chuyên sâu đối với da. Ứng dụng công nghệ XOSM độc quyền, sản phẩm đưa Ectoin, Vitamin C và Astaxanthin thẩm thấu sâu vào lớp thượng bì, kiến tạo lớp phòng thủ mạnh mẽ trước gốc tự do.

Hơn nữa là mang đến khả năng cấp ẩm vượt trội: Với bơ ca cao hữu cơ và nước ép lô hội, Ultra Defense giúp tăng 35% độ ẩm, kết cấu mịn ráo không để lại vệt trắng, duy trì làn da mềm mại, căng mướt suốt cả ngày.

𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐞 bảo vệ làn da từ nền tảng khoa học

Khác biệt của 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐞 không chỉ đến từ công thức, mà còn ở niềm tin vào nền tảng khoa học. Mỗi sản phẩm chống nắng thuộc dòng Daily Prevention đều trải qua những kiểm nghiệm khắt khe, đảm bảo hiệu quả được chứng minh bằng con số, chứ không chỉ bằng lời quảng cáo.

Mùa thu - đông có thể nhẹ nhàng, lãng mạn, nhưng lại khắc nghiệt với làn da. Đừng để những tổn thương âm thầm tích tụ rồi bộc lộ thành nám, sạm. 𝐃𝐚𝐢𝐥𝐲 𝐏𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐃𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐞 𝐌𝐨𝐢𝐬𝐭𝐮𝐫𝐢𝐳𝐞𝐫 𝐒𝐏𝐅 𝟓𝟎 chính là bước “đầu tư thông minh” cho một làn da ẩm mượt và trẻ trung dài lâu.

Web sản phẩm: https://imageskincare.vn