(VTC News) -

Omega-3 có tác dụng gì?

Theo ThS.BS Nguyễn Văn Tiến, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Omega-3 là nhóm các axit béo. Trong đó, DHA và EPA tham gia hình thành cấu trúc và chức năng não bộ. Còn ALA là chất béo Omega-3 có giá trị không kém DHA và EPA.

Khi vào cơ thể ALA sẽ chuyển hóa thành DHA và EPA theo nhu cầu, giúp cung cấp năng lượng và là nguyên liệu xây dựng cấu trúc não bộ, bảo vệ não, làm tăng các dẫn truyền thần kinh.

Omega-3 không chỉ tốt cho da, giúp ngủ ngon hơn, giúp trí não phát triển mà còn tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, giảm mỡ máu trong gan. Việc bổ sung Omega-3 cho cơ thể là cần thiết.

Omega-3 có hai nguồn thực vật và động vật. Tuy nhiên, Omega-3 lại không có tính dự trữ nên phải bổ sung hằng ngày qua thực phẩm.

Những người nên uống Omega-3 và liều dùng cho từng nhóm

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn của ThS.BS Trần Thị Kim Ngọc cho biết, dưới đây là những người nên bổ sung dầu cá Omega-3 và liều dùng cho từng người.

Liều dùng dầu cá cho phụ nữ mang thai

Acid béo Omega-3 nhiều trong dầu cá, đặc biệt là DHA ảnh hưởng lớn cho sự phát triển của thai nhi cũng như sức khỏe của mẹ. Về liều lượng sử dụng, phụ nữ trong khi mang thai và cho con bú nên bổ sung thêm 200mg DHA ngoài liều lượng sử dụng thường xuyên.

Dầu cá Omega-3 là dưỡng chất tốt cho sức khoẻ.

Liều dùng dầu cá cho trẻ nhỏ

Cha mẹ thường cho trẻ sử dụng dầu cá từ sớm để tăng cường sức khỏe mắt, não và tim mạch. Đối với trẻ nhỏ, nên bổ sung 50 - 100mg Omega-3 mỗi ngày. Bên cạnh đó, kết hợp bổ sung EPA và DHA. Cha mẹ có thể quy đổi lượng Omega-3 sang lượng dầu cá sử dụng thích hợp dựa trên hàm lượng ghi tại bao bì.

Liều dùng với bệnh nhân ung thư

Sử dụng acid béo Omega-3 có ảnh hưởng làm giảm nguy cơ mắc ung thư vú, ung thư ruột kết và ung thư tiền liệt tuyến. Tuy nhiên mối quan hệ chưa được chỉ ra rõ ràng, vì thế bạn có thể dùng theo liều dùng thông thường để phòng bệnh. Với bệnh nhân đang điều trị, sử dụng dầu cá theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Liều dụng dầu cá với bệnh nhân tim mạch

Bệnh nhân mắc bệnh tim được khuyến cáo nên sử dụng Omega-3 hàng ngày để ngăn ngừa các cơn đau tim, đột quỵ. Nghiên cứu chỉ ra, những người dùng kết hợp EPA và DHA 850mg mỗi ngày trong 3,5 năm đã giảm tới 25% các cơn đau tim và 45% tử vong do cơn đau tim, đột quỵ.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đưa ra định mức nên sử dụng với bệnh nhân mắc bệnh tim là 1.000mg EPA và DHA kết hợp mỗi ngày.

Với người trưởng thành

Mỗi người trưởng thành nên dùng ít nhất 250 miligam hỗn hợp Omega-3 mỗi ngày. Về giới hạn an toàn, Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu khuyến cáo, liều an toàn dùng hàng ngày là 5.000 mg. Tuy nhiên trong chế độ ăn uống hàng ngày, một số loại thực phẩm cũng cung cấp Omega-3 cho cơ thể như: dầu đậu nành, quả óc chó, hạt lanh.

Dầu cá có hai dạng bào chế là dạng lỏng và viêm nang, thông tin hướng dẫn ở vỏ sản phẩm sẽ khi định lượng Omega-3 nói chung và EPA, DHA cung cấp nói riêng. Thông thường, 1.000mg dầu cá chứa khoảng 300mg Omega-3 cả 2 loại. Như vậy, mỗi ngày người lớn nên tiêu thụ tối đa 3.000mg dầu cá.