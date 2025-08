Lập thu 2025 có gì đặc biệt?

(VTC News) -

Trước tiết lập thu nhiều ngày, cư dân mạng đã đua nhau đếm ngược rằng “chỉ còn đúng... ngày nữa là mùa hè chấm dứt”, thể hiện mong đợi kết thúc chuỗi ngày oi bức, nóng như đổ lửa.

Thời tiết Lập thu 2025

Tiết Lập thu 2025 bắt đầu từ 12h51 ngày 7/8 đến 3h32 ngày 23/8 Dương lịch.

Ngày Lập thu năm 2025 nhằm vào thứ Năm ngày 7/8 Dương lịch.

Ngày Lập thu chính là ngày đầu tiên của tiết Lập thu. Ngày Lập thu năm 2025 nhằm vào thứ Năm ngày 7/8 (tức 14/6 Âm lịch).

Mỗi khi Lập thu về, nhiều người kỳ vọng sẽ có cơn mưa giao mùa, sẽ có buổi sáng mát dịu để thay áo dài tay, theo hình dung truyền thống của người Việt Nam về thời tiết bốn mùa: Xuân ấm, hạ nóng, thu mát, đông lạnh. Tuy nhiên, thời tiết tiết Lập thu 2025 không hoàn toàn tuân theo quy luật này, các đợt nắng nóng vẫn có thể xuất hiện đến cuối tháng 8, thậm chí sang tận tháng 9.

Theo dự báo, tiết Lập thu năm nay thời tiết vẫn còn nắng nóng gay gắt. (Ảnh: Đắc Huy)

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, nhiệt độ vào thời điểm Lập thu 2025 vẫn ở mức cao, nắng nóng diện rộng vẫn có thể diễn ra. Do đó không có gì bất ngờ nếu sau ngày 7/8, người dân vẫn phải bật điều hòa cả ngày lẫn đêm và cảm thấy sợ ra đường vào khung giờ trưa.

Cơ quan khí tượng cũng cho biết, từ đêm 4-6/8, Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, vùng núi và trung du có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Khu vực này sau đó mưa rào và dông vài nơi, tuy nhiên các ngày từ 8-10/8 lại có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Giai đoạn từ đêm 6/8 đến 14/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Như vậy, mặc dù có những ngày mưa và trời dịu hơn sau đợt nắng nóng như đổ lửa, thời tiết sau ngày Lập thu 2025 vẫn có những ngày nóng gay gắt ở một số khu vực.

Sự duy trì trạng thái thời tiết nắng nóng dữ dội khi mùa thu về là một phần hệ quả của biến đổi khí hậu toàn cầu, khiến các mô tả truyền thống về thời tiết như "mùa thu trời hết nóng" không còn đúng. Ranh giới chuyển mùa đã mờ nhạt dần do biến đổi khí hậu.

24 tiết khí trong năm

Lập thu là một trong 24 tiết khí trong lịch cổ phương Đông, hệ thống được người xưa dùng để theo dõi sự vận hành của thời tiết, mặt trời, mùa màng và chu kỳ sinh trưởng của cây cối.

Mỗi năm có 24 tiết khí gồm: Tiết Lập xuân, tiết Vũ thủy, tiết Kinh trập, tiết Xuân phân, tiết Thanh minh, tiết Cốc vũ, tiết Lập hạ, tiết Tiểu mãn, tiết Mang chủng, tiết Hạ chí, tiết Tiểu thử, tiết Đại thử, tiết Lập thu, tiết Xử thử, tiết Bạch lộ, tiết Thu phân, tiết Hàn lộ, tiết Sương giáng, tiết Lập đông, tiết Tiểu tuyết, tiết Đại tuyết, tiết Đông chí, tiết Tiểu hàn và tiết Đại hàn.

Trong số 24 tiết khí, có bốn tiết mở đầu mùa: Lập xuân, Lập hạ, Lập thu, Lập đông, ứng với bốn mùa trong năm. Khi đến tiết Lập thu, theo lý thuyết, thiên nhiên bắt đầu chuyển mình sang thu, nắng giảm, gió se, cây cối trổ sắc. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khí tượng hiện đại, ranh giới mùa giữa mùa hè và mùa thu không còn được phân định rõ như trước.